PL : le classement final sans la VAR

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe en Angleterre, les clubs de Premier League ont l’intention de voter pour la suppression de la VAR. De Liverpool à Arsenal en passant par Wolverhampton, à l’origine de cette proposition, les clubs d’outre-Manche sont remontés contre l’outil de l’arbitrage vidéo. Pourtant, le classement final ne serait pas modifié outrageusement sans la VAR, comme le relaie le tabloïd The Sun.

La suite après cette publicité

En effet, le top 3 ne bougerait pas et Manchester City aurait quand même obtenu son quatrième titre de suite, même si Arsenal aurait engrangé un point supplémentaire. Même son de cloche pour les quatre dernières équipes du championnat, où le classement n’aurait pas bougé. Les seuls changements se trouvent dans le ventre mou, avec une place gagnée pour Wolverhampton, Brighton ou encore Brenftord, et une place perdue pour Fulham, Crystal Palace et Everton. Newcastle aurait chipé la sixième place à Chelsea, une donnée importante dans la course à l’Europe néanmoins.