Les clubs de Premier League vont voter la suppression de la VAR !

La France n’est pas un cas à part. Au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, l’arbitrage vidéo a été régulièrement pointé du doigt par les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les clubs. Si son introduction dans le football moderne il y a maintenant sept ans a facilité quelque peu le travail des arbitres en rectifiant de nombreuses erreurs, son utilisation, jugée parfois excessive ou à l’inverse inutile, génère de multiples controverses. En surchauffe dans l’Hexagone, la VAR défraie la chronique en Angleterre dans la mesure où la saison 2023-2024 a été sensiblement marquée par pléthore d’incidents qui ont eu le don d’intensifier les critiques à son égard.

À titre d’exemple, il suffit d’évoquer le 30 septembre 2023, date à laquelle Liverpool s’était incliné sur la pelouse de Tottenham (2-1). Frustré par le résultat, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp avait poussé un énorme coup de gueule contre les officiels responsables de l’assistance vidéo qui avaient notamment omis de réviser un but refusé à Luis Diaz pour un hors-jeu inexistant avant que la Professionnal Game Match Officials Limited (PGMOL) n’admette une erreur. Même son de cloche quelques semaines plus tard où Arsenal avait concédé sa première défaite de la saison en Premier League en s’inclinant à Newcastle sur un but controversé d’Anthony Gordon malgré une étude approfondie du VAR. Un fait de jeu qui avait fortement agacé Mikel Arteta sur les antennes de Sky Sports : «c’est honteux, c’est une honte. Je dois venir ici pour dire que ce n’est pas acceptable, les enjeux sont trop importants.»

Vers l’abolition de la VAR en Premier League ?

L’hostilité envers les arbitres et la vidéo assistance prenant considérablement de l’ampleur, l’International Football Association Board (IFAB) a tenté de calmer le jeu en entamant une série de consultations sur les changements à apporter pour une première révision sérieuse de la VAR, avec notamment l’introduction d’un système semi-automatique de détection du hors-jeu ou la possibilité de donner l’autorisation aux arbitres d’expliquer les décisions du VAR aux supporters la saison prochaine. Malgré toute la bonne volonté des législateurs du football, l’arbitrage en Angleterre pourrait connaître un nouveau tournant. Selon The Athletic, les clubs de Premier League devront statuer sur le maintien ou non de la VAR la saison prochaine lors d’une assemblée générale à Harrogate, le 6 juin prochain.

«Il n’y a pas de reproche à faire - nous cherchons tous à obtenir le meilleur résultat possible pour le football - et toutes les parties prenantes ont travaillé dur pour faire de l’introduction d’une nouvelle technologie un succès. Cependant, après cinq saisons avec la VAR en Premier League, il est temps de mener un débat constructif et critique sur son avenir. Notre position est que le prix que nous payons pour une légère augmentation de la précision est en contradiction avec l’esprit de notre sport et, par conséquent, nous considérons que la VAR devrait être supprimée à partir de la saison 2024-2025», peut-on lire dans un communiqué du club de Wolverhampton, à l’origine de cette proposition. Pour que cette proposition soit entérinée, il faudra obligatoirement 14 voix "pour" sur les 20 clubs concernés. Coup de tonnerre en Angleterre !