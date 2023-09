Tottenham - Liverpool : énorme scandale d’arbitrage en Angleterre !

La suite après cette publicité

Qui dit grosse affiche, dit scénario allaitant. Tottenham avait une nouvelle fois rendez-vous pour un choc de Premier League. Après avoir affronté Arsenal dans le derby (1-1) la semaine dernière, les Spurs recevaient cette fois-ci Liverpool pour une nouvelle rencontre passionnante, conclue par un succès des Londoniens (2-1). Au cours de ce duel acharné, les Reds ont bien cru faire le plus dur en ouvrant le score dans le sillage de l’attaquant colombien Luis Diaz (32e). Mais l’arbitre de la rencontre Monsieur Simon Hooper a décidé d’invalider pour une supposée position de hors-jeu. Plusieurs heures après la rencontre, les réseaux sociaux, la presse britannique et les supporters de Liverpool n’en reviennent toujours pas de cette décision qui a complètement changé la tendance de la rencontre.

Les troupes de Klopp se sont ensuite effondrées. Deux minutes plus tard, le Coréen Son Heung-min permet aux Spurs de prendre les devants et Liverpool terminera même la rencontre à neuf contre onze après deux exclusions : d’abord de Curtis Jones (26e) pour une grosse semelle sur Bissouma. Peu après l’heure de jeu, Diogo Jota s’est rendu coupable de deux fautes évitables en l’espace de deux minutes et a donc été exclu (68e). Deux gros faits de jeu en défaveur de Liverpool mais qui ont nécessité une intervention de la VAR. Cette même VAR qui ne semblait pas fonctionner au moment de vérifier le but de Luis Diaz, à l’heure où le score était encore vierge. Trop c’est trop pour les Reds et l’heure est arrivée de rendre des comptes…

À lire

Premier League : réduit à neuf, Liverpool craque face à Tottenham dans les ultimes secondes

Une grosse erreur reconnue !

La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a admis que le but de l’attaquant colombien Luis Diaz aurait dû être validé contre Tottenham. L’instance dirigeante a publié une déclaration après la défaite controversée de Liverpool face aux Spurs, reconnaissant certains problèmes dans l’arbitrage : « La PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps de Tottenham Hotspurs contre Liverpool. Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur. PGMOL contactera immédiatement Liverpool à la fin du match pour reconnaître l’erreur», est-il alors écrit dans le communiqué officiel publié par l’institution britannique.

La suite après cette publicité

Si ce but avait bien été validé à la 34ème minute, les joueurs de Jürgen Klopp auraient donc mené au score. Une décision qui aurait complètement pu changer l’issue de cette affiche, ce choc de la 7ème journée de Premier League. D’ailleurs, l’attaquant coréen Son Heung-min a ouvert le score seulement deux minutes après cette frappe de Diaz. Sur le plateau de la Sky Sport, le consultant et ancien joueur de Tottenham, Jamie Redknapp n’en croyait pas ses yeux : «C’est choquant pour moi, je pense que tout le monde à la maison a pu voir que le but était valide On se demande vraiment combien d’autres décisions ils ont prises, parce que nous traçons des lignes sur les chemises, les jambes et les bras, les lignes du maillot, nous avons besoin de clarifications. Ils se trompent d’environ un mètre, ce n’est pas aussi fin qu’une ligne, c’est l’œil humain, c’est vraiment mauvais. Nous avons donné à PGMOL tellement d’occasions d’expliquer les choses». En tout cas, ce match continue d’être explosif plusieurs heures après le coup de sifflet final.