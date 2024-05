L’Inter Milan en plein bouleversement !

Un titre de champion de Serie A obtenu avec une large avance, un effectif qui vit bien, et une stabilité sportive remarquable depuis quelques années, incarnée par le duo Simone Inzaghi-Giuseppe Marotta. Et pourtant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est bien l’incertitude qui prédomine chez les Nerazzurri. A 17 heures aujourd’hui, le club pourrait changer de propriétaire, passant des mains de Steven Zhang, qui représente le groupe chinois Suning, à celles d’Oaktree, fonds d’investissement américain.

Tout remonte à mai 2021, lorsque Zhang, en quête de liquidités durant la période du Covid pour assurer la pérennité du projet intériste, avait sollicité ce fonds pour un prêt de 275 M€. Le fonds américain réclame un taux d’intérêt à 12%, avec remboursement prévu au maximum 3 ans plus tard. Avec cette clause : en cas de non-remboursement, il deviendrait le propriétaire du club (selon un prix d’achat déjà établi en amont avec Zhang). Malgré ses tentatives, notamment de gagner quelques mois supplémentaires de délai auprès d’Oaktree, Steven Zhang n’est pas parvenu à trouver les 380 M€ nécessaires au remboursement.

L’avenir de Lautaro Martinez relancé ?

Et cela pourrait avoir un impact direct sur le sportif, notamment sur la prolongation du capitaine et joueur phare Lautaro Martinez. Voilà plusieurs mois que ce dernier clame son amour pour l’Inter et sa volonté de prolonger (il est actuellement lié jusqu’en 2026) mais toujours rien n’est signé. Et la situation à la tête du club n’arrange pas les choses. « Nous sommes proches, il ne manque que quelques petites choses . J’ai dit 'un accord cette semaine’ parce qu’alors le championnat se termine et je voulais tout définir avant la Copa America mais je me rends compte que la situation de l’entreprise pourrait tout ralentir : nous parlons avec Marotta et Ausilio mais cela dépend aussi du propriétaire, je ne sais pas ce qui se passera d’ici la semaine prochaine mais il n’y a pas de problèmes entre nous », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Les « petites choses » mentionnées par Lautaro Martinez, meilleur buteur de Serie A avec 24 réalisations, se comptent en millions d’euros. L’Inter lui aurait proposé une rémunération à 9 M€ annuels quand lui en réclamerait 12. C’est donc Oaktree qui pourrait trancher sur ce dossier, et personne ne sait dire aujourd’hui si le fonds d’investissement va jauger la valeur sportive du joueur ou juste se baser sur la réalité économique. Quid de la stabilité sportive dans les prochaines semaines ? Le changement de propriétaire imminent risque de chambouler les certitudes acquises ces dernières années.