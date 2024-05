Le message émouvant de Toni Kroos pour annoncer sa retraite

Sacrée bombe ce mardi 21 mai sur la planète football. Toni Kroos (34 ans) qui réalise une saison exceptionnelle avec le Real Madrid vient d’annoncer sa retraite à l’issue de la saison. S’il doit jouer avec le Real Madrid ce samedi contre le Real Betis Balompié, son dernier match avec les Merengues aura lieu le samedi 1er juin contre le Borussia Dortmund à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour lui de remporter la 6e Ligue des Champions de sa carrière et la cinquième sous la tunique merengue. Juste après, il aura l’occasion de disputer l’Euro 2024 avec l’Allemagne lui qui figure dans la liste de Julian Nagelsmann. Cela sera son dernier baroud d’honneur. Sur son compte instagram, le milieu de terrain a annoncé cette nouvelle avec émotion : «17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur – mais surtout en tant que personne. C’était le début d’un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre touche à sa fin. Je n’oublierai jamais cette période insolente et réussie !»

«Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui m’ont accueilli à cœur ouvert et qui m’ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madrilènes, pour votre affection et votre amour du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après l’Euro. Comme je l’ai toujours dit : le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier d’avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour prendre ma décision et d’avoir pu le choisir moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. Désormais, il n’y a qu’une seule pensée directrice : a por la 15 !!! HALA MADRID ET NADA MAS!»