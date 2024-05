Euro 2024 : un absent de poids annoncé dans la liste de l’Angleterre

Ce mardi, à 15h (heure française), le boss de l’Angleterre, Gareth Southgate, annoncera une liste élargie pour l’Euro 2024, avant de donner à l’UEFA son groupe de 26 joueurs dans les jours à venir. Et selon The Athletic, cette fameuse liste comportera un absent de taille. Et on ne parle pas d’un blessé.

La suite après cette publicité

Le média anglais assure que le vétéran Jordan Henderson (33 ans) ne sera pas appelé. Parti en Arabie saoudite l’été dernier, le milieu de terrain avait continué à être appelé par Southgate. Revenu en Europe l’hiver dernier du côté de l’Ajax Amsterdam, Henderson (81 sélections, 3 buts) avait été convoqué pour le rassemblement du mois de mars, sans avoir joué. En revanche, le jeune milieu de Liverpool Curtis Jones (23 ans) pourrait être appelé pour la première fois.