Real Madrid : la sortie amère de Carlo Ancelotti

«Ça ne va pas être facile. Il a le statut de grand classique européen. Mais en même temps, Madrid c’est Madrid…», a avoué hier Zinedine Zidane à The Athletic au moment d’évoquer le choc à venir entre le Bayern Munich et le Real Madrid en Ligue des champions. Le technicien français avait finalement vu juste puisque les Merengues ont connu certaines difficultés face aux Bavarois à l’Allianz Arena. Mais ils ont réussi à s’en sortir, grâce à un but de Vinicius Jr à la suite d’une incroyable passe du maestro Toni Kroos (0-1).

Ancelotti n’est pas satisfait

Puis, les Madrilènes ont encaissé un but de Leroy Sané avant que les Allemands doublent la mise sur pénalty grâce à Harry Kane. Finalement, les Espagnols ont reçu un coup de main de la part de Kim Min-jae, auteur d’une faute sur Rodrygo dans la surface. Vinicius Jr s’est chargé de prononcer la sentence et d’égaliser (2-2). Un résultat qui fait les affaires de la Casa Blanca, qui aura l’avantage du terrain lors de la manche retour dans une semaine au stade Santiago-Bernabéu. C’est le point positif de la soirée selon Carlo Ancelotti, interrogé après la rencontre d’hier.

«C’est un bon résultat qui nous donne de l’espoir pour le retour.», a avoué le Mister. Mais il a surtout pointé les manques de son équipe, qui a su se montrer efficace sans forcément être très impressionnante. Un peu comme lors du match retour face à Manchester City en 1/4 de finale. «Au niveau du contenu, cela pourrait être mieux. Notre meilleur moment a été le début de la seconde période et c’est là qu’ils nous ont marqué deux buts. Le Bayern est très dangereux. Il a montré sa meilleure version et pas nous. Nous avons le temps de nous améliorer mercredi», a-t-il admis.

Un Real Madrid décevant

Puis il a ajouté : «je pense qu’en première mi-temps nous avons défendu avec peu d’intensité. Nous leur avons donné trop de chances de contrôler le match. En seconde période, quand ils ont pris l’avantage, nous avons commencé à mettre davantage de pression. Nous avions l’impression d’être à l’aise, mais l’intensité manquait. Nous avons perdu de nombreux duels. Nous avons bien fini le match (…) Il y a des joueurs avec beaucoup de qualité. Ce qui est dommage, c’est que nous avons bien joué quand ils en ont marqué deux contre nous. Nous avons donc le mérite de revenir dans le match.» Enfin, il a évoqué le manque d’identité de son équipe.

«Nous n’avons pas une identité très claire. Nous ne voulions pas jouer dans un bloc bas et nous nous sommes placés ainsi. Nous étions doux.» Amer, Ancelotti espère que son équipe rectifiera le tir dans une semaine à Madrid. Là-bas, la presse n’est pas impressionnée par ce Real. Sur le plateau d’El Chiringuito, Guti a déclaré : «le résultat est la meilleure chose. Ancelotti n’a pas fait les bons changements.» Le journaliste Edu Aguirre était, lui, déçu : «je n’ai pas aimé Madrid. Ça manquait de combat.» Enfin, un journaliste spécialiste du Barça a rebaptisé Ancelotti en "Ancholotti" car il estime que le Real Madrid joue comme l’Atlético de Diego Simeone. Il aura l’occasion de montrer que ce n’est pas le cas lors du match retour.