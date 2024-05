Real Madrid : Sébastien Haller surpris par Jude Bellingham

Le 1er juin prochain, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Une rencontre forcément spéciale pour Jude Bellingham. Recruté cet été par les Merengues en provenance du club de la Ruhr, le milieu anglais de 20 ans va tenter de battre son ancien club pour parachever une saison époustouflante pour lui à tous les plans. Brillant individuellement avec 23 buts et 12 passes décisives en 40 rencontres, l’Anglais pourrait réaliser un triplé avec la Maison Blanche dès sa première saison.

La suite après cette publicité

Un conte de fées qui n’était pas forcément attendu par tout le monde en début de saison. Interrogé par BeIN Sports, Sébastien Haller, qui l’a cotoyé de l’autre côté du Rhin, a affirmé qu’il avait été surpris par cette saison dantesque : «je savais qu’il allait réussir là-bas. Mais le faire aussi vite et se rendre aussi indispensable, c’est une très belle performance. Tu ne sais jamais comment ça va se passer là-bas surtout en étant recruté à ce prix-là même si on sait qu’il est mature. Aujourd’hui, c’est beau et ce n’est pas vraiment une surprise car j’ai pu constater tout ce qu’il sait faire. Ce n’est que le début je pense.»