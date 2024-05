L’Atlético de Madrid va tout chambouler dans son attaque !

A l’heure où beaucoup d’entraîneurs de grands clubs européens quittent le navire, Diego Simeone fait exception. Bénéficiant d’un salaire juteux, le tacticien argentin jouit surtout d’un énorme soutien de la part des supporters et de ses dirigeants qui l’encouragent à mettre en place sa philosophie si particulière. Mais voilà, malgré quelques résultats probants par le passé, la méthode d’El Cholo n’a pas porté ses fruits cette saison. Condamnés à finir quatrièmes de l’autre côté des Pyrénées, les Colchoneros ont également déçu en Ligue des Champions avec une élimination en quarts de finale face au Borussia Dortmund.

Dès lors, difficile de dire que cette cuvée 2023-2024 soit une réussite pour les pensionnaires du Civitas Metropolitano. Pour autant, Diego Simeone et son staff seront encore sur le banc madrilène alors que le contrat du mentor argentin expire en 2027. Une situation qui permet aux dirigeants de l’Atléti de prévoir d’ores et déjà la saison prochaine avec sérénité et en concertation avec leur entraîneur. Et malgré sa propension à briller via la qualité défensive de ses équipes, l’ancien milieu de terrain veut améliorer la qualité offensive des siens en vue de la saison prochaine. Pour rappel, l’Atlético de Madrid a inscrit 68 buts cette saison en Liga, soit 9 de moins minimum que les équipes devant elle.

Memphis et Morata out, Dovbyk et Sorloth in ?

Pour remédier à ce problème rédhibitoire au très haut niveau, le club de la capitale ibérique a déjà des idées en tête. En effet, à en croire Marca, le renouveau offensif des Matelassiers passera par deux départs ciblés. En effet, alors qu’Antoine Griezmann est intouchable au sortir d’une excellente saison, Memphis Depay et Alvaro Morata sont sur la sellette. Le premier cité, héroïque face à l’Inter Milan, n’est jamais vraiment rentré dans les plans de Simeone. Âgé de 30 ans, l’ancien magicien de l’OL devrait faire ses valises cet été à un an de la fin de son contrat. Alvaro Morata est également concerné par ce grand ménage offensif. Buteur à 15 reprises cette saison en Championnat, l’attaquant espagnol de 31 ans risque bien d’être vendu dans les prochains mois avant que sa valeur ne soit en chute libre. De son côté, l’ancien de la Juventus Turin n’est pas certain de son avenir.

Pour les remplacer, les dirigeants madrilènes ont prévu de piller la Liga. En effet, meilleur buteur de Liga avec 23 réalisations, Alexander Sorloth est ciblé. Pichichi de la saison pour le moment et auteur d’un quadruplé contre le Real Madrid ce week-end, le géant norvégien a franchi un vrai cap depuis l’arrivée de Marcelino sur le banc de Villarreal. L’autre joueur ciblé est la révélation de la saison. Auteur de 21 buts avec la sensation Gérone, Artem Dovbyk a impressionné Comptant également sept passes décisives, l’attaquant de 26 ans a prouvé qu’il était un joueur capable d’évoluer encore plus haut. Dans ces deux cas, l’Atlético devra casser sa tirelire alors que ni Villarreal ni Gérone ne fera de cadeaux pour les deux meilleurs buteurs de Liga comme le confirme Marca.