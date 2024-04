Bayern Munich - Real Madrid : les notes du match

Un choc entre deux équipes légendaires en quête d’un nouveau sacre. En attendant le PSG mercredi soir, la Ligue des Champions proposait une première soirée de rêve, avec le Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich. Un Bayern particulièrement motivé puisque la Bundesliga lui a échappé cette saison et que la Ligue des Champions est désormais son unique objectif. Et cela se voyait dès la première minute de jeu avec une combinaison parfaite entre Kane et Sané qui faisait passer un premier frisson dan la défense madrilène. Les deux hommes combinaient encore à la 6e minute, mais la frappe de Kane était captée par Lunin. Rebelote deux minutes plus tard, Kane lançant Sané qui tirait au-dessus.

Le club munichois était parti tambour battant et le Real Madrid laissait passer l’orage. Après 20 minutes très délicates, la Casa Blanca sortait enfin de sa moitié de terrain. Et comme souvent cette saison, elle piquait en contre. Passe laser de Kroos, appel-contre appel de Vinicius et voilà le Brésilien qui se présentait seul devant Neuer, pour le battre sans problème (0-1, 24e). Asphyxiés durant 20 minutes, les Madrilènes se retrouvaient devant au tableau d’affichage et laissaient les Bavarois perplexes. Que faire pour prendre le dessus sur cette équipe ?

3 minutes de folie

Kane s’essayait sur coup-franc mais n’attrapait pas le cadre (42e). Le Bayern manquait de folie pour déstabiliser l’arrière-garde madrilène. Thomas Tuchel tentait d’en amener en changeant dès la mi-temps Gortezka pour Guerreiro. Mais c’est bien le Real qui avait pris la mesure de la rencontre. Kroos passait de passeur à tireur pour enrouler une frappe sortie par Neuer (51e). Pour le Bayern, il fallait un éclair de génie, et il était signé Leroy Sané, qui ajoutait enfin l’efficacité à la percussion. L’Allemand déboulait comme un fou furieux côté droit, rentrait dans la surface et envoyait une mine du pied gauche au premier poteau (1-1, 53e). L’Allianz Arena pouvait exulter, enfin. Mieux, elle allait s’enflammer après une percée signée Musiala, qui provoquait la faute de Lucas Vazquez.

Penalty incontestable sifflé par l’arbitre français, Clément Turpin, et transformé par Harry Kane, qui prenait Lunin à contre-pied (2-1, 56e). Tout avait changé en l’espace de 3 minutes, et le Bayern mordait à nouveau dans la rencontre comme un mort de faim. Kane passait près du doublé, Dier calait une tête sur corner, et le Real Madrid ne parvenait plus à mettre le pied sur le ballon. Mais il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, c’était d’ailleurs le conseil de Lewandowski à ses anciens partenaires. Et une nouvelle fois, alors qu’il semblait inoffensif, le club merengue est revenu au score, bien aidé par une faute idiote de Kim sur Rodrygo dans la surface. Penalty logique, cette fois transformé par Vinicius (2-2, 84e), qui ne manquait pas l’occasion d’inscrire un doublé. Globalement dominé, dans des proportions moindres que face à Manchester City au tour précédent, le Real Madrid reste donc en position favorable avant le retour à Santiago Bernabeu la semaine prochaine.

L’homme du match : - Vinicius Jr (7,5) : un début de match un peu effacé, et c’est normal puisque les Bavarois dominaient les débats. Mais depuis un moment déjà, on le sait, le Brésilien n’a pas besoin de 50000 occasions pour la mettre au fond. Sur son premier ballon touché en position intéressante, grâce à un superbe appel et un caviar de Kroos, il a marqué. Derrière, il a enchaîné les périodes où on l’a peu vu, puis où il s’est encore montré, avec quelques jolis gestes techniques ou ridiculisant encore Kim min-jae après un caviar de Modric, mais ne réussissant pas à marquer cette fois (79e). Il s’offre un doublé sur pénalty, étant aussi impliqué sur l’action qui a mené à la faute sur Rodrygo. On l’a aussi vu presser de façon intense et récupérer quelques ballons. Du très bon Vinicius.

Bayern Munich

- Neuer (5) : le portier allemand est battu sur le but de Vinicius, pour ce qui était la première situation dangereuse du Real. Sur la deuxième situation chaude (en deuxième mi-temps), il s’est brillamment interposé sur une frappe de Toni Kroos, avant de perdre le duel sur penalty face à Vinicius. Difficile de reprocher quoi que ce soit au géant bavarois.

- Kimmich (5) : il avait lancé le duel face au tandem Rodrygo-Vinicius en conférence de presse, il a plutôt bien tenu son rang ce soir. Certainement trop écarté sur le côté sur le but de Vinicius le latéral allemand a fait preuve d’efficacité dans ses transmissions et de vigilance dans ses interventions. Il n’a pas beaucoup apporté offensivement dans son couloir.

- Kim (2) : le défenseur s’est complètement fait avoir par l’appel contre-appel de Vinicius sur l’ouverture du score, et a été gêné par la prise de profondeur du Brésilien à plusieurs reprises. Il est également fautif sur le penalty concédé en toute fin de match, transformé par Vinicius. Deux moments forts du match malheureusement pour lui.

- Dier (5) : pas très inquiété de son côté de la charnière centrale, l’Anglais est resté vigilant tout le long de la rencontre, se montrant même dangereux sur corner grâce à son jeu de tête. Il n’a, en revanche, pas assez couvert son compère de la défense, en grande difficulté ce soir.

- Mazraoui (6) : aligné à gauche, lui le droitier, le Marocain s’est bien entendu avec Musiala lorsque ce dernier a changé d’aile en seconde période même si ce n’est arrivé que trop peu de fois. Défensivement solide, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a fait quelques interventions importantes pour sauver son camp.

- Goretzka (5) : plus mobile avec le ballon que son compère du milieu, Goretzka a fait le liant entre la défense et l’attaque, même s’il aurait pu apporter le surnombre plus souvent. Du moins dans le premier acte, puisqu’il a cédé sa place à Raphaël Guerreiro (4,5) à la pause. Le Portugais a occupé le poste de relayeur gauche, mais s’est montré très discret avec le ballon, ne s’occupant essentiellement que des tâches défensives.

- Laimer (7) : homme de l’ombre au milieu de terrain, Laimer a eu un abattage très important à la récupération, empêchant Vinicius ou Rodrygo de rapidement prendre la profondeur. Mais avec le ballon, l’Autrichien n’a pas pris beaucoup de risques pour inverser la tendance, ne se contentant que des taches défensives, surtout dans le second acte où il est passé en sentinelle. Mais son placement et ses interventions ont été très importants dans l’équilibre de l’équipe bavaroise.

- Sané (6) : il a eu la première opportunité du match sur une belle remise de Kane, mais a buté sur Lunin (1e). Lorsqu’il décidait d’accélérer et de faire preuve de spontanéité, l’ancien de Manchester City a fait mal, comme sur l’égalisation où il est sorti de sa boîte. Son but a dynamisé toute son équipe, et donc modifié la physionomie du match. Mais cela est arrivé trop peu de fois sur ce match, alors que Sané semblait avoir les jambes pour le faire. Remplacé par Davies (87e).

- Müller (2,5) : titulaire de dernière minute, l’Allemand a été très discret pour sa 150e sous le maillot du Bayern Munich en C1. Très peu de ballons touchés dans la zone de vérité, de décalages trouvés, Müller a traversé la rencontre comme un fantôme. Remplacé par Gnabry (80e).

- Musiala (7) : sa capacité à dribbler dans les petits espaces a complètement déstabilisé l’arrière-garde madrilène, à l’image du penalty obtenu en seconde période. Il a fait vivre un calvaire à Lucas Vazquez, en percutant sans cesse sur son côté gauche. Toujours dans les bons coups, l’Allemand s’est illustré ce soir et ne s’est pas caché derrière l’enjeu de l’événement.

- Kane (5,5) : l’Anglais était plutôt inspiré ce soir, surtout en première mi-temps, que ce soit dans ses remises ou dans ses choix, à l’image de ce tir du milieu en terrain en début de match. Mais il n’était pas vraiment présent là où on l’attend, c’est-à-dire dans les derniers mètres. Il était plus occupé à décrocher pour faire le jeu. Sur la seule situation où il était dangereux dans la surface, le penalty, il a transformé sans trembler, preuve de son sang-froid devant les cages.

Real Madrid

- Lunin (5) : brillant face à Manchester City en quarts, le portier ukrainien était face à un nouveau grand rendez-vous ce soir. Dès la première minute, il devait déjà intervenir devant Sané, et il a globalement été assez correct sur sa ligne lorsqu’il a été sollicité par l’attaque allemande. Difficile de le tenir responsable des buts, à savoir un missile et un pénalty. Pas du grand Lunin, mais du Lunin sérieux.

- Mendy (4) : le Français n’a pas vécu sa meilleure soirée en terres bavaroises. Sur le but de l’égalisation munichoise, qui illustre bien sa prestation, il se fait complètement enrhumer par Leroy Sané. Et ce n’est pas la seule action où l’ancien de l’OL a été mis en difficulté par les joueurs offensifs allemands. Sur le plan offensif, il n’a que très peu apporté malgré des progrès dans ce secteur cette saison.

- Rüdiger (6) : dans son pays, le défenseur central germanique a été un peu moins impérial que lors de ses dernières prestations. Victime des nombreux assauts allemands, il a parfois semblé un peu hésitant. Même si, il a également réalisé plusieurs interventions décisives lorsque son équipe était dans le dur, notamment après la deuxième réalisation de l’équipe de Thomas Tuchel. Un match un peu en demi-teinte mais qui reste tout de même assez satisfaisant.

- Nacho (5) : encore présent dans l’axe de la défense madrilène, le vétéran espagnol, a, comme toute la défense madrilène, passé une soirée assez mauvaise. Sans être pour autant coupable d’erreurs graves, il n’a pas transmis la même sensation de sécurité et de sérénité qu’à Manchester par exemple. On l’a aussi senti un peu hésitant sur certains duels. Camavinga l’a remplacé à la 65e et a apporté un peu de fraîcheur au milieu madrilène.

- Lucas Vazquez (4) : titularisé en l’absence du suspendu Dani Carvajal, il a vécu une soirée difficile. Peu en vue offensivement, mis en difficulté par ses vis à vis bavarois sur son côté droit, il concède notamment le pénalty qui permet à Kane de mettre le Bayern devant. Il aura au moins eu le mérite de tenter quelques courses pour briser des lignes sur son couloir.

- Tchouameni (5) : devant la défense, le milieu de terrain tricolore a eu un peu de mal à entrer dans la rencontre. Il était souvent un peu mal positionné quand le Bayern attaquait, et sa lecture des actions était un peu problématique pour son équipe puisqu’elle permettait aux Munichois de s’approcher de la surface facilement. Un peu de mieux au fur et à mesure que le match avançait, puis, après l’heure de jeu, il est passé défenseur central. Dans l’axe de la défense, le Français a été plutôt solide, tenant bien Kane, étant bien placé dans la surface et mettant le pied quand il faut.

- Kroos (7) : on dit que les grands joueurs savent être décisis quand leur équipe va mal. Ce soir, face à son ancien club, large dominateur sur l’entame du match, il a sorti une superbe passe décisive de son chapeau pour permettre à Vinicius d’ouvrir le score. En plus de cette belle action, il a été énorme dans le jeu, distribuant les ballons intelligemment dans l’entrejeu. Un des rares joueurs merengues à avoir été à son niveau habituel ce soir à Munich. Sorti pour laisser sa place à Brahim Diaz à la 75e, auteur d’une entrée en jeu un peu anecdotique.

- Valverde (4) : le milieu de terrain uruguayen a eu un rôle un peu ingrat ce soir, dans la mesure où il n’a pas pu se projeter vers l’avant comme il aime tant le faire. Ou, il n’a pas su le faire. Défensivement, il a beaucoup donné de sa personne, mais son gros volume de jeu a été un peu moins gênant pour ses adversaires que d’habitude.

- Bellingham (4) : ce soir, l’Anglais a encore eu un peu de mal, comme face à Manchester City. Sans être foncièrement mauvais pour autant, il a été assez peu influent dans le jeu. Et lorsque le cuir a transité par ses pieds, il n’a bonifié que très peu d’actions. Peu d’initiative et peu de magie pour l’ancien du Borussia Dortmund, qui, on peut le dire, est passé à côté ce soir. La comparaison avec Musiala ce soir fait mal. Il a quitté le terrain à la 75e pour laisser sa place à Modric, qui a bien redynamisé l’animation offensive de son équipe.

- Rodrygo (5) : le Brésilien, décisif face à Manchester City, a eu un peu plus de difficultés à se montrer ce soir. Il s’est beaucoup donné sur le plan défensif, en première période surtout. Il n’aura pas eu énormément d’opportunités de jouer des un contre un ou de faire des différences dans la surface, étant aussi bien tenu par l’arrière-garde allemande. Mais quand il a eu le ballon dans les derniers mètres, il a provoqué un pénalty (81e). Il a laissé sa place à Joselu à la 87e, mais l’Espagnol n’a logiquement pas eu le temps de se montrer.

