Roberto De Zerbi sème le doute sur son avenir

C’est désormais officiel, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de Brighton. Le technicien de 44 ans a disputé dimanche son dernier match avec les Seagulls, face à Manchester United. Désormais, il est question de savoir où l’Italien posera ses valises. Si le Bayern Munich, qui était l’option numéro 1, ne l’est plus, l’ancien coach du Shakhtar Donetsk n’a pour autant pas encore pris de décision sur son futur club.

«Vous pouvez me croire ou non, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour le moment il n’y a rien», a-t-il d’abord indiqué en conférence de presse. «Je vais travailler, étudier différents matches, différentes équipes et différents entraîneurs. Tu dois acquérir des connaissances pour rester au top. Je ne sais pas si je resterai trois, quatre, cinq mois à la maison, mais ce n’est pas un problème», a ajouté De Zerbi. Manchester United, Chelsea ou encore la Juventus Turin sont sur le dossier.