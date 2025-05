Brésil : Jorge Jesus a le seum contre Carlo Ancelotti

La fédération brésilienne (CBF) a enfin réussi à tirer Carlo Ancelotti dans ses filets. Cependant, l’intronisation du futur ex-coach du Real Madrid à la tête de la Seleção a vexé un homme : l’ancien entraîneur d’Al-Hilal, Jorge Jesus. Souvent cité comme possible sélectionneur auriverde, le Lusitanien a bien été contacté par la CBF.

Toutefois, UOL nous apprend que Jesus n’a pas apprécié le fait d’avoir été doublé par Ancelotti. Le Portugais aurait discuté avec le boss de la CBF jeudi dernier dans l’espoir de faire avancer les négociations. Et puis, plus rien. Jorge Jesus n’a plus été contacté et il a donc découvert avec une certaine amertume la nomination officielle de « Carletto » avant-hier.