10 clubs anglais peuvent aller en Coupe d’Europe

Cette année, l’Europe est Anglaise. Si aucun club de la Perfide Albion ne va remporter la Ligue des Champions, la Ligue Europa reviendra à Manchester United ou Tottenham tandis que Chelsea défiera le Real Betis Balompié en finale de Ligue Europa Conference. Une saison européenne solide pour l’Angleterre qui domine le classement UEFA et pourra donc convier cinq clubs en Ligue des Champions l’an prochain via le championnat. Liverpool a déjà composté son billet alors qu’Arsenal (2e), Newcastle (3e), Manchester City (4e) et Chelsea (5e) détiennent les quatre autres tickets. Le vainqueur de la Ligue Europa, soit Manchester United, soit Tottenham, sera la sixième équipe à participer à la Ligue des Champions.

Six équipes dans la plus prestigieuse des compétitions et possiblement dix au total selon différents scénarii. La sixième place détenue par Aston Villa (6e) actuellement est qualificative en Ligue Europa et la septième place qui est détenue par Nottingham Forest (7e) pourrait aussi être synonyme de Ligue Europa. Ainsi, la FA Cup pourrait offrir une place en Ligue Europa à Crystal Palace en cas de victoire contre Manchester City. En revanche, si Manchester City termine dans le top 5, Nottingham Forest (7e) sera bien qualifié pour la Ligue Europa. Une troisième place en Ligue Europa pourrait être obtenue si Chelsea remporte la Ligue Europa Conference contre le Real Betis Balompié et termine septième ou plus loin. A l’heure actuelle, les Blues n’ont qu’un point de plus que Nottingham Forest qui est septième. Si cela arrive, la huitième place détenue par Brentford (8e) serait qualificative en Ligue Europa Conference.

Le scénario avec 10 clubs anglais en Coupe d’Europe l’an prochain :

Crystal Palace remporte la FA Cup

Chelsea remporte la Ligue Europa Conference

Chelsea termine 7e ou plus de Premier League

Cela donnerait (en se basant sur le classement actuel):

Ligue des Champions (6) : Tottenham ou Manchester United (via la C3), Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle et Aston Villa

Ligue Europa (3) : Nottingham Forest, Crystal Palace (via la FA Cup) et Chelsea (via la C4)

Ligue Europa Conference (1) : Brentford