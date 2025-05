Algérie : Amine Gouiri envoie un message fort à Cherki et Akliouche

Avec la CAN et possiblement la Coupe du Monde en ligne de mire, les supporters des Fennecs espèrent vibrer comme jamais dans les prochains mois. Amine Gouiri aussi, et si possible avec ses amis Maghnes Akliouche et Rayan Cherki. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’attaquant de l’OM a grandement ouvert la porte de la sélection au Monégasque et au Lyonnais, mais leur a aussi fait savoir qu’ils allaient rapidement devoir prendre une décision pour leur avenir. À l’approche des deux grandes échéances et alors qu’un collectif est en train de prendre forme, leur arrivée pourrait logiquement susciter des crispations. Surtout si elle est le résultat d’une non-sélection en Bleus.

«Si j’ai un message pour Maghnes Akliouche et Rayan Cherki ? (Rires) C’est leur choix. J’étais à leur place, je sais que ce n’est pas facile d’entendre son nom lié à l’Algérie à chaque sélection. Ils sont les bienvenus, mais il ne faut pas trop qu’ils tardent à faire leur choix, prévient Gouiri. Un groupe est en train de se construire. Les joueurs ont un ego, un orgueil, le coach fait ses choix aussi, nous, on a fait toutes les qualifications pour la CAN et le Mondial. On a fait de longs déplacements, comme au Botswana. C’est difficile de faire ces matchs, c’est dur de gagner pour se qualifier. Donc si des nouveaux arrivent comme ça, une fois qu’on est qualifiés - car on n’est pas encore qualifiés - je pense que certains joueurs ne vont pas l’accepter. Même le coach, je ne pense pas qu’il l’acceptera. En tout cas, s’ils nous rejoignent, ils feront un bon choix, je leur ai déjà dit.» Le message est passé.