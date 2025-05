Real Madrid-Majorque : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte Majorque ce mercredi à 21h30 à l’occasion de la 36e journée de la Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite contre le FC Barcelone le week-end dernier (4-3), les hommes de Carlo Ancelotti n’ont plus grand-chose à jouer dans cette fin de championnat mais voudront certainement l’emporter devant leur public.

Pour ce faire, le technicien italien, qui compte de nombreux absents, a aligné un 4-4-2 losange avec une attaque composée de Mbappé et Endrick. Le jeune du Castilla, Jacobo Ramon, jouera en défense avec Valverde, Asencio et Fran Garcia. Arda Güler est également positionné en meneur de jeu. Du côté de Majorque, Muriqi et Larin sont associés en attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Jacobo Ramon, Garcia - Modric, Ceballos, Bellingham, Güler - Endrick, Mbappé.

Majorque : Roman - Morey, Valjent, Raillo, Copete, Lato - Sanchez, Costa, Darder - Muriqi, Larin.