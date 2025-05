Dunkerque - Guingamp : les compositions sont tombées

La saison de Ligue 2 se poursuit ce mercredi soir à Dunkerque. Dans le cadre du premier play-off, l’USLD, 4e, accueille Guingamp, 5e, pour une place contre Metz lors du prochain tour (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h30).

Dunkerque est organisé en 4-3-3 devant son public avec Sangante et Sasso dans l’axe de la défense et un trio Bardeli-Raghouber-Skyttä dans l’entrejeu. Ba, Courtet et Rivera sont en charge du secteur offensif. En face, l’EAG devrait évoluer en 4-4-2 où Hemia et Siwe sont placés en pointe. Louiserre et Sidibé sont quant à eux devant la défense, Ghrieb et Picard étant sur les côtés.

Les compositions :

Dunkerque : Jaouen - Georgen, Sangante, Sasso, Felipe - Bardeli, Raghouber, Skyttä - Ba, Courtet, Rivera.

Guingamp : Basilio - Sissoko, Gomis, Nair, Vallier - Ghrieb, Louiserre, Sidibé, Picard - Hemia, Siwe.