Leeds-Arsenal : les compositions officielles

Arsenal ne répond plus. Poussé par un vent d'optimisme après sa victoire en FA Cup face à Chelsea en août, le club londonien déprime depuis septembre et n'a gagné que deux de ses six derniers matches de championnat, pour quatre défaites. Mikel Arteta change donc sa formule avec la mise en place d'un 4-2-3-1. Le duo Granit Xhaka - Dani Ceballos est associé dans le cœur du jeu en l'absence de Mohamed Elneny et Thomas Partey (cuisse), en soutien de Joe Willock.

Devant, Alexandre Lacazette paye son inefficacité criante et cède logiquement sa place à Nicolas Pépé qui accompagne Pierre-Emerick Aubameyang et Willian. En face, Marcelo Bielsa, qui peut compter sur les retours dans le groupe de Kalvin Phillips (épaule) et Rodrigo, aligne un 3-4-3 avec Raphinha et Jack Harrison aux côtés de la gâchette Patrick Bamford.

Les compositions des équipes :

Leeds : Meslier - Ayling, Koch, Cooper (C) - Dallas, Phillips, Alioski, Klich - Raphinha, Harrison, Bamford.

Arsenal : Leno - Bellerín, Gabriel, Holding, Tierney - Xhaka, Ceballos - Pepe, Willock, Willian - Aubameyang (C).