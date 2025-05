Manchester United : Rúben Amorim a un plan pour sauver sa tête

La saison de Manchester United a été marquée par une profonde instabilité, des performances médiocres et un manque flagrant de cohésion tactique. D’abord sous Erik ten Hag, l’équipe a enchaîné les résultats décevants en Premier League, alternant entre des défaites face à des adversaires supposément inférieurs et des prestations ternes dans les grands rendez-vous. Les blessures répétées, un recrutement mal ciblé et des choix tactiques contestés – notamment l’insistance sur une sortie de balle risquée malgré les limites techniques de certains défenseurs – ont accentué les failles collectives. Ten Hag, qui avait pourtant apporté un souffle positif lors de sa première saison, n’a pas su maintenir l’élan, perdant progressivement le vestiaire et la confiance des supporters. Son départ a laissé un club en crise identitaire, sans direction claire ni fond de jeu solide. L’arrivée de Rúben Amorim, espérée comme une bouffée d’air frais, n’a pas eu l’effet escompté. Bien que prometteur avec le Sporting CP grâce à son style dynamique et son système en 3-4-3 fluide, Amorim a peiné à transposer ses idées dans le contexte ultra-exigeant de la Premier League.

L’effectif de Manchester United, mal équilibré et peu adapté à ses principes de jeu, a montré de grandes difficultés à assimiler ses schémas tactiques. De plus, Amorim a souffert d’un manque de soutien institutionnel et d’une pression médiatique constante, freinant toute tentative de reconstruction. Résultat : un enchaînement de contre-performances, une défense toujours friable et une attaque inefficace, laissant le club dans une situation encore plus préoccupante que lors du départ de son prédécesseur. Dans cette tempête sportive et médiatique, Ruben Amorim a admis être « gêné » par les difficultés de Manchester United, mais a déclaré à la direction qu’il savait ce qu’il fallait faire pour s’améliorer. United a subi une nouvelle défaite en Premier League ce week-end, s’inclinant (2-0) à domicile contre West Ham. Les Red Devils se classent donc 16e au classement, après avoir perdu 17 matchs cette saison. Amorim a remplacé Erik ten Hag en novembre, mais n’a remporté que six victoires en 25 matchs de championnat. La situation est différente sur le continent, Amorim menant l’équipe jusqu’en finale de la Ligue Europa, ce qui pourrait lui permettre de retrouver la Ligue des champions. Cependant, le manager a donné un aperçu inquiétant de son mandat, suggérant que si la situation ne s’améliore pas, il devrait être remplacé.

Amorim est perdu !

Selon le Daily Mirror, croit savoir que la direction d’Old Trafford réexaminera la position d’Amorim à la fin de la saison. Dans une nouvelle interview accordée à Sky Sports, le Portugais reconnaît que quelque chose ne va pas au sein de son équipe actuelle, mais reste confiant de savoir comment y remédier. : «Tout d’abord, je suis vraiment gêné de n’en avoir remporté que six en 25 matchs. Il y a quelque chose qui cloche dans notre façon de jouer au football. Parfois, ce n’est pas tant notre façon de jouer, tactiquement ou techniquement, qui compte, mais notre façon d’affronter la concurrence, notre souffrance, notre colère face à la défaite. Ce sont des choses que nous devons améliorer. Ce n’est pas seulement sur le terrain, c’est aussi en dehors. Ce sentiment dont je parle – se battre jusqu’au bout, c’est la façon dont on affronte la concurrence. Ce n’est pas acceptable de perdre, ce n’est pas acceptable de faire match nul. Ce sentiment n’est pas une question de confiance, mais de conviction et de compréhension que nous sommes Manchester United. Nous ne voulons pas être les pires du championnat et notre position est inacceptable. Pour moi, ce n’est pas un manque de confiance. C’est quelque chose de plus profond»

Ces dernières semaines, Rúben Amorim a fait preuve d’une attitude nettement plus négative lors de sa conférence de presse après sa défaite contre les Hammers, où il a laissé entendre qu’il pourrait avoir besoin d’être remplacé la saison prochaine : «j’ai discuté avec le conseil d’administration, avec tout le monde, même avec les supporters, à chaque instant. J’ai le sentiment de savoir ce que cette équipe doit améliorer. Cela m’aide à maintenir ce niveau, à ne pas tomber trop bas ni trop haut. Je ne veux pas parler des joueurs. Je parle de moi, de la culture du club et de la culture de l’équipe. J’ai ce sentiment. Il faut changer ça, être très forts cet été et faire preuve de courage. Car on ne peut pas vivre une saison comme celle-ci l’année prochaine. Si le sentiment est toujours là, il faut laisser la place à d’autres personnes. C’est un gros problème pour le club. C’est un moment décisif dans son histoire. Nous devons y remédier», a-t-il conclu. A voir désormais comment Rúben Amorim parviendra à transformer ces belles paroles en actions concrètes.