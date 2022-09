PSG : le groupe convoqué pour affronter la Juve

Le Paris Saint-Germain recevra la Juventus Turin ce mardi soir (21h) pour le compte de la 1ère journée de phase de poules de la Ligue des champions. Un groupe de 21 joueurs vient d'être dévoilé pour ce choc et tout le monde est présent, même les derniers arrivants (Fabian Ruiz et Carlos Soler) mais sans Mauro Icardi.

Pour rappel, l'Argentin n'a non seulement pas été retenu dans la liste des joueurs inscrits pour la compétition, mais il est également en instance de départ, du côté de la Turquie et plus précisément à Galatasaray. Le dernier membre du "loft" y est attendu cette semaine. Vitinha est bien présent pour cette rencontre, lui qui était incertain avec une alerte au genou après la rencontre à Nantes, samedi soir dernier.

Le groupe parisien pour le premier match de poules de la @ChampionsLeague ! 📃🔴🔵#PSGJUV I #UCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2022

