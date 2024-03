Ligue Europa : le Sporting et l’Atalanta se quittent dos à dos

Match avancé des huitièmes de finale de la Ligue Europa puisqu’il y aura un autre match à Lisbonne demain (Benfica-Rangers), le duel entre le Sporting CP et l’Atalanta avait de quoi intéresser. Les deux équipes se retrouvaient après avoir croisé le fer en poules (victoire 2-1 de l’Atalanta et match nul 1-1) où les Italiens avaient terminé à la première place. Pour cette première manche au Portugal, le match a démarré fort.

global 48 Possession 52 55 Duels gagnés 45 81 Passes réussies 82

Très rapidement, Francisco Trincao trouvait parfaitement dans la profondeur Paulinho qui débloquait la situation (1-0, 17e). Un avantage finalement de courte durée puisque Gianluca Scamacca lui répondait peu avant la pause après avoir été servi par Aleksey Miranchuk (1-1, 39e). En seconde période, l’Atalanta a eu la domination et la possession, mais ce match est devenu un peu plus fermé malgré le but refusé pour hors-jeu à El Bilal Touré en fin de partie (86e). Conséquence, les deux formations se quittent sur un match nul 1-1 qui laisse un suspense total avant le match retour.