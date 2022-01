PSG-Reims : les notes du match

Le PSG recevait le Stade de Reims lors de la 22eme journée de Ligue 1. Les Parisiens, qui restaient sur une victoire convaincante face à Brest le week-end dernier, se présentaient sans Lionel Messi, sur le banc, mais avec Sergio Ramos titulaire en défense central. Dans une première période plutôt ennuyante voir décevante, seul Kylian Mbappé parvenait à tirer son épingle du jeu. Le Bondynois ne passait pas loin d'ouvrir le score à deux reprises (2e, 32e). Mais l'ouverture du score a fini par venir d'un homme que l'on n'attendait pas. Sur une récupération haute parisienne, c'est Marco Verratti qui reprenait d'une frappe sèche du gauche qui tapait le poteau avant de rentrer (1-0, 44e).

En seconde période, les Rémois tentaient de bousculer une équipe parisienne pas spécialement impressionnante. Le jeune Ekitike, souvent esseulé devant, tentait de jouer certains coups tout seul, comme son coéquipier Lopy (57e). Mais quelques minutes plus tard, Paris faisait le break grâce à... Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, pour sa première titularisation au Parc des Princes, marquait un but en deux temps plein de détermination (2-0, 62e). Après ce but, Reims baissait clairement en intensité et les Parisiens en profitaient pour monter en puissance. Et soir de première, c'est Verratti qui inscrivait un doublé (68e) qu'on pourrait aussi accorder à Faes qui contrait le ballon avant qu'il ne finisse au fond des filets. Malchanceux, le défenseur belge contrait également la frappe de Danilo qui arrivait en lucarne (4-0, 76e). Avec ce large succès, le PSG conforte sa place de leader. Reims recule à la 14eme place.

L'homme du match : Verratti (7,5) : le "Petit Hibou" a encore sorti un match très sérieux, toujours propre techniquement, réussissant 88% de passes et touchant 112 ballons. Il a inscrit l'ouverture du score d'un but sur une reprise du gauche, son premier depuis le 6 mai 2017 en Ligue 1. Il a même cru inscrire un doublé mais sa frappe sur le 3e but parisien a été contrée par deux joueurs rémois. Il aura été très précieux dans la conservation du ballon et son duo avec Paredes a très bien fonctionné. Remplacé par Herrera (77e).

Paris Saint-Germain

Navas (5,5) : le gardien de but costaricien n'a pas eu grand chose à faire ce soir mais il l'a bien fait : ses arrêts sur des frappes en dehors de la surface (27e et 40e) ou à l'intérieur (57e) ont permis le PSG de réaliser un deuxième clean-sheet consécutif en Ligue 1. Un dimanche tranquille pour le portier parisien.

Kerher (5) : le remplaçant d'Achraf Hakimi, parti à la CAN, a été en difficulté sur son côté, notamment en première période. Cependant, il a montré de l'envie comme lors de son duel engagé avec Ekitike (45e), mais a perdu trop de ballons (10). Offensivement il n'aura pas beaucoup proposé, à part ce centre qui ne trouvait personne (15e).

Marquinhos (6) : le capitaine brésilien a réalisé un match sérieux face à Reims, toujours aussi propre aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long, ne ratant que trois passes (sur 84). Il n'aura jamais été réellement mis en difficulté et n'a pas eu besoin de se surpasser ce soir pour réaliser une très bonne performance ce soir.

Ramos (6,5) : l'ancien Madrilène a été titulaire au Parc des Princes pour la première fois de la saison. Il a rendu une copie sérieuse, mettant de l'intensité dans les contacts comme son retour sur Ekitike (28e) ou sa récupération dans le rond central (37e). Il a offert de belles transversales comme celle pour Kehrer (41e). Réputé pour marquer des buts, il a inscrit son premier sous les couleurs parisiennes après s'être bien battu sur une tête de Danilo, renvoyée dans la surface par Lopy (62e).

Mendes (6) : le jeune latéral parisien a enchainé avec une prestation très sérieuse sur son côté gauche. Rarement débordé, il a souvent bien cadré son ailier adverse. Il a effectué un très bon retour sur Ekitike (70e). Offensivement, il a bien débuté avec son centre après avoir bien effacé un Rémois le long de la ligne (4e). Il aura été très propres dans ses transmissions et est auteur d'un beau centre pour le but hors-jeu de Icardi.

Paredes (7) : le milieu argentin a été titulaire à la pointe basse du milieu parisien mais s'est positionné souvent entre les deux centraux. Il a récupéré quelques ballons intéressants comme celui amenant la contre attaque de Mbappé. Il a tenté une reprise très tôt dans le match (4e). Il a été très propre dans toutes ses passes (96% de réussite) et a beaucoup touché la balle (143 ballons touchés). Un très gros match de l'ancien Romain.

Pereira (6) : le numéro 15 parisien a réalisé un match correct. Pas toujours juste techniquement, il a raté quelques passes simples et perdu quelques ballons amenant des actions dangereuse (57e). Il a cependant failli inscrire deux buts de la tête après des corners de Di Maria (23e et 62e), la seconde amenant le but de Ramos. Il a fini par marquer d'une frappe contrée sur une passe de Mbappé (75e).

Verratti (7,5) : voir ci-dessus

Di Maria (6) : l'Argentin a souvent gêné les rémois dans son positionnement entre les lignes, mais il aura globalement manqué de justesse, comme en début de match lors de son centre-tir raté (6e), ou sa frappe en dehors de la surface pas cadrée (14e). Replacé dans l'axe après ne pas avoir réussi à éliminer son vis-à-vis sur le côté, il aura cependant tiré quelques bons corners. Il est remplacé par son partenaire en sélection, Messi (62e) qui a délivré ce qu'il croyait être une passe décisive pour le deuxième but de Marco Verratti, finalement accordé à Faes contre-son-camp.

Mbappé (6) : le numéro 7 parisien a réalisé un bon match, même s'il n'a pas été en réussite face au but. Il a beaucoup tenté en première période comme avec sa frappe en dehors de la surface pas cadrée (1e), frappe cadrée après la contre attaque (32e), ou son ballon enveloppé pas cadré (33e). Il sert bien Di Maria (22e) et Icardi (70e) mais les deux Argentins n'inquiètent pas la défense adverse. Il a fait du mal sur son côté, notamment sa très belle accélération et sa passé décisive pour Danilo. Remplacé par Draxler (77e) .

Icardi (3) : l'avant-centre argentin, comme à son habitude, n'aura pas été à son avantage. Après n'avoir touché que 9 ballons en première mi-temps, ne se créant aucune occasion, il est revenu des vestiaires avec les mêmes intentions. 14 ballons touchés et pas grand chose de bon à en ressortir, comme lorsqu'il a mal contrôlé et n'a pas frappé (49e), ou quand il a fait un mauvais choix après la longue passe de Paredes (50e). Il a pris trop de temps pour frapper (51e), et a raté son face à face (69e). Il a même inscrit un but de la main sur un magnifique centre de Nuno Mendes (87e).

