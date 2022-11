L'OGC Nice organise un match amical contre l'Atalanta

Du 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du Monde au Qatar va attirer tous les regards. Et mettre au chômage forcé tous les joueurs professionnels non concernés par l'événement. Les clubs vont devoir trouver le meilleur moyen pour entretenir la forme de leurs ouailles. Et pour l'OGC Nice, l'après-Mondial se préparera avec un match amical le 17 décembre prochain.

La suite après cette publicité

Le club azuréen vient en effet d'annoncer la tenue d'une rencontre contre l'Atalanta à l'Allianz Riviera le 17 décembre prochain veille de la finale de la Coupe du Monde. Nice retrouvera la Ligue 1 le 28 décembre avec la réception du RC Lens.