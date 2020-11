Prix Puskás : Gignac, Suarez et Son parmi les 11 nommés !

La suite après cette publicité

Attendu comme chaque année par de nombreux fans du ballon rond, le Prix Puskás de la FIFA sera une nouvelle fois bien au rendez-vous cette saison. La FIFA vient de dévoiler la liste restreinte des 11 joueurs nominés pour le prix honorant le but de l’année. Compilée par un panel d’experts du football, celle-ci regroupe les buts des joueuses suivantes : Shirley Cruz (PSG), Sophie Ingle (Chelsea F), Caroline Weir (Manchester City F).

Parmi les joueurs moins médiatisés, Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Jordan Flores (Dundalk), Zlatko Junuzovic (Salzbourg), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns), Leonel Quinonez (CD Macara), sont également de la partie. Pour conclure cette dernière, les buts de Heung-Min Son, Luis Suarez, et André-Pierre Gignac ont étalement été retenus. Les votes des utilisateurs détermineront ainsi les trois nominés pour le vote final et l’un d’entre eux sera élu lors du spectacle The Best FIFA Football Awards à Zurich, le jeudi 17 décembre. Le but de l'ancien Marseillais mérite-t-il une place sur le podium ?