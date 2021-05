OL-Lorient : Rudi Garcia va bricoler

Rudi Garcia va faire face à un véritable casse-tête. Samedi, son OL dispute un match très important face à Lorient. Mais le coach français devra composer sans plusieurs éléments. « On n'aura pas trop de la séance de demain pour savoir si Islam (Slimani), Djamel (Benlamri), Melvin (Bard) et Denayer peuvent être dans le groupe ou pas. On n'en sait rien. Ils ont repris, tout le monde s'est entraîné à part. Depay, Caqueret, De Sciglio et Marcelo sont suspendus ». L'ancien entraîneur du LOSC va donc devoir bricoler, notamment en défense.

La suite après cette publicité

« L’un des premiers qui vient à l’esprit pour dépanner en défense est Thiago Mendes, même s’il n’a jamais joué à ce poste. Il a les caractéristiques pour le faire. On a travaillé avec les jeunes aussi cette semaine en faisant des rappels de fondamentaux. Thiago est un joueur intelligent avec une bonne relance, une bonne technique. Il a un bon jeu de tête. Ce n’est pas exclu que l’on joue à 3 derrière pour sécuriser l’axe central. Je sais ce dont les joueurs sont capables d’amener et de donner comme bonne chose à l’équipe. »