Nacional : la gâchette Luis Suarez bluffe déjà tout le monde !

Il est rentré à la maison. Cet été, Luis Suarez (35 ans) était en quête d'un nouveau challenge après deux années de bons et loyaux services à l'Atlético de Madrid. Un club où sa relation avec Diego Simeone s'était rafraîchie l'an dernier et où son temps de jeu avait fondu comme neige au soleil. En fin de contrat, El Pistolero s'est donc mis à la recherche d'un nouveau point de chute, lui qui avait en ligne de mire la Coupe du Monde 2022. Son objectif était donc de rejoindre une écurie lui offrant du temps de jeu et de la confiance, si possible en Europe.

Un mercato agité

Rien de bien difficile à trouver vu le talent, la grinta et le pedigree de Lucho Suarez. Véritable renard des surfaces, l'Uruguayen possède un CV long comme le bras, lui qui est passé avec succès par l'Ajax Amsterdam, Liverpool, le FC Barcelone et l'Atlético. Et pourtant, il a mis du temps avant de signer dans un club malgré une longue liste de prétendants. Proposé au Borussia Dortmund ainsi qu'au Barça, qui a poliment refusé, l'avant-centre a été sondé par Aston Villa, Fenerbahçe, Séville, la Real Sociedad, la Fiorentina ou encore River Plate. Mais aucun n'a visiblement trouvé grâce à ses yeux.

Finalement, Luis Suarez a décidé d'écouter son coeur ainsi que les appels du pied des supporters et de rentrer au pays en rejoignant le Nacional de Montevideo, club où il avait débuté chez les professionnels en 2005-06 à l'âge de 18 ans. Le joueur a annoncé lui-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux le 27 juillet dernier. « Avant tout, je souhaitais vous remercier pour les marques d’affection que nous avons reçues ma famille et moi ces derniers jours, ça a été impressionnant, très émouvant, ces messages et des vidéos reçus. Ça nous a touché au cœur avec cette situation où nous devions décider l’avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional.»

Un retour à la maison très attendu

Une fois les derniers détails réglés, El Pistolero est officiellement redevenu un joueur du Nacional. L'occasion pour le footballeur, accueilli comme une rockstar à l'aéroport, d'afficher ses ambitions. «Tout d'abord, je vous remercie, car je suis ici grâce à vous. Et parce que je veux être ici. Ils diront ce qu'ils diront, mais je suis ici parce que je veux être ici, parce que je ne pourrais pas être plus heureux que je le suis ici. Ce que je veux désormais, c'est rendre sur le terrain, ainsi qu'à mes coéquipiers, tout ce qu'ils m'ont donné, à moi et à ma famille. Je suis venu ici parce que je veux gagner, et cela signifie me battre pour tous les tournois. Si nous faisons bien, nous pouvons gagner le Clausura, la Copa, El Uruguayo et la Sudamericana.»

Et l'ancien membre de la MSN a joint l'acte à la parole. Entré en jeu 17 minutes face à l'Atlético Clube Goianiense en Copa Sudamericana (défaite 1-0, 2 août), il avait ensuite trouvé le chemin des filets pour sa première en championnat. Lancé à la 45e minute, il a marqué à la 59e, participant ainsi à la victoire des siens face à Rentistas (3-0). Muet lors du match retour face à l'Atlético CG (45 minutes jouées), il a enchaîné avec ses deux premières titularisations face à Liverpool et aux Wanderers de Montevideo en championnat. Deux rencontres jouées intégralement mais où il n'a pas marqué, lui qui prenait ses marques dans son équipe.

Luis Suarez est déjà ultra décisif !

Ensuite, Luis Suarez a été buteur lors des trois matches suivants face à Torque, lors du derby face au Peñarol et contre Plaza Colonia. Il a inscrit un but à chaque fois, dont un magnifique lors du derby, restant donc sur une belle série de 3 buts lors des 3 dernières sorties de son équipe. Au total, il en est à 4 buts et 2 passes décisives en 6 matches de championnat (il a joué 8 matches toutes compétitions confondues, ndlr). D'ailleurs, Ovacion indique qu'il est décisif toutes les 47 minutes en championnat avec son équipe en marquant ou délivrant des passes décisives.

Des débuts réussis dans l'ensemble pour Lucho Suarez qui se prépare donc de la meilleure des façons pour le Mondial 2022 en revenant se ressourcer au pays. Ce qui ne l'empêche pas d'être un vrai compétiteur. «Je pense l'avoir dit au président à l'époque. J'assume ma responsabilité de venir jouer au Nacional, parce que tout le monde n'assume pas cette responsabilité de venir jouer ici. Il me restait encore un mois à attendre une équipe en Europe, mais j'assume ma responsabilité d'être revenu ici». Un choix gagnant pour l'attaquant de 35 ans, qui s'offre une seconde jeunesse dans le club de ses débuts.