Vidéo : les joueurs de Manchester City accueillis comme des héros avant leur match contre Chelsea

Sacrée semaine pour Manchester City. Qualifiés pour la finale de la Ligue des champions après le festival mercredi dernier en demi-finale retour contre le Real Madrid (4-0), les Citizens ont décroché trois jours plus tard leur troisième titre de champion d’Angleterre d’affilée, le cinquième en six ans sans jouer. Comment cela est-ce possible ? Grâce à la défaite d’Arsenal, hier, contre Nottingham Forest (1-0). Les hommes de Pep Guardiola ont évidemment reçu un très bel accueil par leurs supporters ce dimanche après-midi avant leur match à domicile contre Chelsea.

