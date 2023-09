PSG-Dortmund : Vitinha est fier de sa performance

Ce mardi, le PSG s’est aisément imposé face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0). N’ayant absolument pas tremblé face aux joueurs de la Ruhr, les Parisiens lancent ainsi parfaitement leur début de saison sur la scène continentale. Taille patron dans l’entrejeu lors de cette rencontre, Vitinha a logiquement été élu homme du match.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre, le milieu portugais a fait part de sa fierté : «C’est un match très important, il fallait bien commencer cette compétition. On a très bien commencé. Moi, Hakimi et toute l’équipe on a bien joué. Même quand on ne gagne pas, on sait que les fans sont avec nous, et nous sommes aussi avec eux. C’est comme ça qu’on ira loin. C’est important de démarrer comme ça. Je suis très content.»