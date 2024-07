Angleterre : Gary Lineker fustige l’UEFA et défend Jude Bellingham

L’Angleterre a eu chaud ce dimanche. Opposés à la Slovaquie à 18h, les Three Lions ont été menés pendant une longue partie de la rencontre par des Slovaques surprenants. Mais voilà, pointé du doigt pour une méforme temporaire, Jude Bellingham a encore sauvé la bande à Gareth Southgate avec un retourné acrobatique déjà iconique et réussi dans les ultimes instants de la rencontre. Euphorique, le prodige du Real Madrid a célébré allégrement et a été accusé d’avoir réalisé un geste obscène en mimant un geste avec son appareil génital.

Affirmant qu’il s’agissait d’une blague avec ses amis présents en tribunes, cela n’a pas suffi à l’UEFA qui a ouvert une enquête sur sa célébration. Une décision qui a provoqué l’ire de Gary Lineker. Sur ses réseaux sociaux, où l’ancien goleador n’hésite pas à monter au créneau pour défendre ses convictions, ce dernier a critiqué la commission de discipline de l’UEFA : «La police des célébrations de l’@EURO2024 s’intéresse à @BellinghamJude. Ridicule !» Le message est passé.