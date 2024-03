Euro 2024 : la nouvelle chanteuse de la musique officielle est connue

L’Euro 2024 se rapproche et débutera le 14 juin prochain en Allemagne avec un match d’ouverture prévue le vendredi 14 juin à l’Allianz Arena de Munich. A l’occasion se tiendra la cérémonie d’ouverture de la compétition où sera diffusée la musique officielle du tournoi. En 2016 lors du tournoi en France c’était Zara Larsson et David Guetta qui avaient composé cette musique. Cette fois, on retrouvera le groupe américain One Republic, le groupe italien Meduza et une artiste allemande.

La suite après cette publicité

Comme l’explique Bild, à la base c’est la chanteuse pop Kim Petras qui devait les accompagner comme cela avait été annoncé le 2 décembre dernier à Hambourg. Finalement, pour des raisons de planning, elle ne pourra pas tenir ce rôle et elle a été remplacée par sa compatriote Leony. Cette dernière qui s’appelle Leonie Burger est d’ailleurs la soeur de Korbinian Burger un footballeur de troisième division allemande qui évolue à Erzgebirge Aue.