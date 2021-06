Puma dévoile le ballon de la Liga pour la saison 2021-2022 !

Alors que DerbySport et Uhlsport n'ont pas attendu la fin de saison 2020-2021 pour donner le coup d'envoi de la saison prochaine en dévoilant les nouveaux ballons de la Bundesliga et de la Ligue 1, Puma a sagement attendu le titre de l'Atlético de Madrid pour présenter le ballon qui sera utilisé sur toutes les pelouses de l'élite espagnole lors de la saison 2021-2022.

Partenaire officiel de la Liga Santander depuis la saison 2019-2020, la marque au félin bondissant dévoile aujourd'hui le nouveau ballon Accelerate avec lequel Lionel Messi, Karim Benzema et Luis Suarez feront trembler les filets la saison prochaine. Déjà utilisé lors de la dernière campagne, ce ballon se dévoile dans un tout nouveau design.

Présenté par de grands ambassadeurs Puma comme Raphaël Varane, Jan Oblak ou encore Antoine Griezmann, l'Accelerate est plongé dans un coloris rendant hommage à l'énergie du feu d'après le communiqué de presse de la Liga. On retrouve donc un coloris qui saute aux yeux avec ces touches de rouge, de jaune et d'orange qui amènent beaucoup de visibilité et qui sont combinées à une base blanche où se présente aussi du noir.

Les technologies restent identique au ballon de la saison dernière avec une configuration à 8 panneaux ainsi que l'utilisation de matière synthétique du cuir, à la mousse, en passant par le caoutchouc. Certifié par la FIFA, ce ballon va continuer d'offrir de la visibilité à Puma dans ce grand championnat où Sergio Agüero vient de rejoindre de nombreux ambassadeurs de l'équipementier allemand en signant au FC Barcelone.