Wolverhampton - Séville FC : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Ligue Europa se terminent ce soir avec notamment un choc entre Wolverhampton et le Séville FC. Les Anglais optent pour un 3-5-2 assez classique avec Rui Patricio dans les buts. Willy Boly, Conor Coady et Romain Saïss le devancent. Les rôles de pistons sont assurés par Matt Doherty et Ruben Vinagre. Au coeur du jeu on retrouve le fameux trio Leander Dendoncker, Ruben Neves et Joao Moutinho. Adama Traoré et Raul Jiménez sont associés en pointe.

De son côté, le Séville FC opte pour un 4-3-3 traditionnel avec Bono comme dernier rempart. Le portier marocain peut compter sur Jesus Navas, Jules Koundé, Diego Carlos et Sergio Reguilon qui forment la défense. Aligné en sentinelle, Fernando Reges est accompagné par Joan Jordan et Ever Banega au cœur du jeu. Enfin, Suso, Youssef En-Nesyri et Lucas Ocampos composent le trio d'attaque.

Les compositions :

Wolverhampton : Patricio - Boly, Coady, Saïss - Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre - Traoré, Jiménez

Séville FC : Bono - Navas, Koundé, Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Suso, En-Nesyri, Ocampos