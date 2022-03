Qualif. Euro U21 : les Bleuets assurent face aux Îles Féroé mais perdent Amine Adli

Premier du groupe H avec 16 points (5 succès, 1 nul) et donc sans aucune défaite au compteur, l'équipe de France Espoirs recevait les Îles Féroé, troisièmes, pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de l'Euro 2023. En septembre dernier, les Féroïens avaient réussi à faire déjouer les hommes de Sylvain Ripoll et ainsi arraché le match nul (1-1). Pour cette revanche, l'ancien coach de Lorient alignait une équipe impressionnante sur le papier avec une attaque composée de Gouiri, Kalimuendo, Amine Adli et Sofiane Diop. Au milieu de terrain, Maxence Caqueret était aligné avec Eduardo Camavinga alors que le défenseur central du Stade Rennais Warmed Omari fêtait sa première sélection..

Sans surprise, le début de match était largement en la faveur des Bleuets qui monopolisait le ballon. Face à une équipe des Îles Féroé assez défensive, les coéquipiers de Camavinga cherchaient la faille et faisaient tourner le cuit dans la moitié de terrain adverse. Et la domination française était récompensée par un très joli but du joueur du Real Madrid. À une vingtaine de mètres des cages, il dribblait un joueur et décochait une sublime frappe qui laissait le portier féroïen impuissant. Et le score aurait être plus lourd à la mi-temps grâce à un très remuant Amine Adli mais ses coéquipiers manquaient de précision dans le dernier geste.

Les Bleuets perdent Amine Adli

Avec un adversaire très bas, les Bleuets dominaient clairement leur sujet et Amine Adli s'illustrait encore d'une belle frappe (53e). Le joueur du Bayer Leverkusen faisait jouer ses partenaires et combinait très bien avec Gouiri et Kalimuendo devant. Mais à l'heure de jeu, il était contraint de céder sa place après un violent claquage derrière la cuisse droite. En larmes, il laissait sa place à Michael Olise qui fêtait également sa première avec les Espoirs. Mais c'est un autre entrant qui brillait par la suite.

Tout juste entré en jeu, Georginio Rutter, brillant du côté d'Hoffenheim ne tardait pas à se montrer. Après un très bon débordement de sa part sur le couloir droit, il adressait un centre fort dans la surface. Pris de vitesse, Aki Johannesen, le défenseur central, déviait le ballon dans son propre but (82e). Le score ne bougera plus. Les Bleuets assurent l'essentiel et confortent la première place du groupe H. La qualification n'est plus très loin désormais.