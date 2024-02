Youth League : Nantes vient à bout de Séville aux tirs au but et rejoint les 8es de finale

L’aventure continue pour le FC Nantes. Ce mercredi, le club de l’Ouest défiait le FC Séville sur ses terres dans le cadre du deuxième barrage de la Youth League avec pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale. Au sortir d’une première période animée, les Canaris ont déroulé au retour des vestiaires. Profitant d’un coup du sort et d’un but contre son camp de Martinez Macias, Mafoumbi M’Badinga est venu s’offrir un doublé pour permettre aux siens de mener 3-0 en l’espace d’un quart d’heure.

Malgré cette avance confortable au tableau d’affichage, le club français a lâché du lest et a concédé le match nul au terme du temps réglementaire. Ainsi, les deux équipes ont dû se départager au cours de la fatidique séance des tirs au but. Poussé par près de 14 supporters présents dans les tribunes de la Beaujoire, c’est finalement le FC Nantes qui a dominé son adversaire au bout du suspense (3-3, 3-2 aux t.a.b) pour ainsi obtenir son billet pour le tour suivant de la compétition. Revenus à 3-3, les Andalous peuvent nourrir des regrets.