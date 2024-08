Atalanta : la presse italienne annonce un accord contractuel entre Ademola Lookman et le PSG

C’est le nouveau dossier qui va rythmer la fin du mercato parisien. La presse italienne annonçait ce dimanche matin que le PSG avait commencé à discuter pour un transfert d’Ademola Lookman. L’international nigérian (23 sélections), auteur d’une très grosse saison avec l’Atalanta, serait un profil apprécié, encore plus depuis la blessure de Gonçalo Ramos contre Le Havre vendredi. En effet, selon nos informations, le Paris Saint-Germain a accéléré les discussions avec l’entourage d’Ademola Lookman ces dernières heures. Même si aucune offre n’a pour le moment été envoyée à la direction de l’Atalanta, le profil de l’attaquant anglo-nigérian plaît énormément au board parisien. D’après nos indiscrétions, le joueur de 26 ans pousse en interne pour forcer son départ dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Et quelques heures après la sortie médiatique du président Luca Percassi, il y a eu de l’avancée dans le dossier. En effet, selon les informations de Sportitalia et de la presse locale de Bergame, un accord contractuel a bien été trouvé entre Ademola Lookman et le Paris Saint-Germain. Les deux parties sont tombées d’accord sur les grandes lignes du futur contrat et les négociations vont désormais s’ouvrir entre les deux clubs. L’heure est arrivée de soumettre une offre à la direction bergamasque. Le PSG devra donc répondre aux attentes de l’Atalanta. La Dea, déçue et furieuse par l’attitude de Lookman, veut accélérer sur les dossiers de Matt O’Riley et Nico Gonzalez.