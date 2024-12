L’annonce dingue d’AmineMaTue avec Zlatan Ibrahimovic

Retraité des terrains depuis 2023 et une dernière pige à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic (43 ans), occupe désormais un poste dans la direction du club lombard. Conseiller, le Suédois épouse désormais une carrière de dirigeant et reste très impliqué dans le monde du football. Et justement, ce lundi soir à 20h30, il retrouvera le streameur français AmineMaTue.

Le point commun entre les deux hommes ? La Kings League, puisque Zlatan Ibrahimovic en est le nouveau président depuis mai dernier et qu’AmineMaTue a été le sélectionneur de l’équipe de France lors de la Kings World Cup en mai et juin dernier. Dans une vidéo où les deux hommes se mettent en scène, ils ont annoncé être sur des projets communs, éléments de réponse demain.