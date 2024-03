Man City : Kevin De Bruyne était agacé contre Pep Guardiola

En forme depuis son retour à la compétition et titulaire lors du choc au sommet de Premier League entre Liverpool et Manchester City, Kevin De Bruyne (32 ans) a été rapidement sorti en deuxième mi-temps. Remplacé par Mateo Kovacic à la 69e minute, le Belge s’est montré particulièrement agacé par son remplacement. En serrant la main à son coach, il lui a fait part de son mécontentement. Après s’être assis sur le banc des remplaçants, Kevin De Bruyne a même été aperçu en train de protester. Pep Guardiola est revenu vers lui pour tenter de dialoguer et de calmer son joueur.

Après la rencontre, Pep Guardiola s’est expliqué sur cette scène en conférence de presse. "«Je suis heureux de voir ça. Le prochain match sera l’occasion pour lui de prouver. Nous avions besoin d’un joueur qui garde le ballon. Il ne s’agissait pas de presser. Kovacic est très bon dans ce domaine. Nous étions satisfaits de Kevin. Ce n’est pas un problème. Tout va bien», a-t-il expliqué.