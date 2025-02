Hansi Flick réagit à l’expulsion de Jude Bellingham

L’expulsion polémique de Jude Bellingham est sur toutes les lèvres en Espagne. Hier, l’Anglais a vu rouge après avoir, selon le rapport de l’arbitre, proféré une insulte à l’encontre du corps arbitral. «Va te faire f.utre (F.ck you) », aurait-il lâché à proximité de l’arbitre José Luis Munuera Montero même si lui, s’est défendu en affirmant avoir pesté contre personne d’autre que lui-même : «c’était une erreur, si vous regardez la vidéo, je n’insulte personne, je me suis juste dit "f.ck off" à moi-même», a-t-il déclaré en zone mixte après le match.

La suite après cette publicité

Ce dimanche en conférence de presse, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a été invité à commenter cet épisode. « Le carton rouge de Jude Bellingham ? Je pense que dire « f.ck you » ou « f.ck off » est irrespectueux, mais ce ne sont pas mes affaires, ce ne sont pas mes préoccupations. Vous ne devriez pas gaspiller votre énergie à dire certaines choses alors que l’arbitre a déjà pris sa décision», a estimé l’Allemand.