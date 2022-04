FC Barcelone : les franches confidences d'Ansu Fati sur sa traversée du désert

La suite après cette publicité

Actuellement deuxième de Liga à douze points du Real Madrid (avec un match en moins), le FC Barcelone est aussi toujours en course en Ligue Europa avec un quart de finale retour à disputer contre l'Eintracht Francfort (1-1 à l'aller). Un match important au cours duquel Ansu Fati sera encore absent. L'ailier de 19 ans qui ronge son frein depuis fin janvier dernier et une blessure à l'ischio, devrait faire son retour à la compétition lundi prochain contre Cadix en Liga (rencontre à suivre sur notre live commenté). Si ce n'est pas encore définitif, ce dernier s'est exprimé lors de la présentation du livre "Histoires solidaires du sport" qu'il a parrainé et dont les fonds reviendront à la fondation Pallapupas.

Comme le rapporte Marca, l'international espagnol (4 capes, 1 but) reste très prudent avec sa condition physique : «je ne sais pas (s'il jouera contre Cadix, ndlr). Cela dépend de ce que je ressens et de la façon dont l'entraîneur et les préparateurs physiques me voient. Se blesser n'est jamais facile. C'est la pire chose pour un joueur. Il faut regarder devant et travailler dur. Avec un travail acharné, tout est possible.» Depuis ses débuts au FC Barcelone le 25 août 2019, il a déjà manqué 83 matches sur les 9 blessures qu'il a subies pour un total de 502 jours d'indisponibilité. Des problèmes récurrents qui retardent l'éclosion d'un des plus grands espoirs blaugranas.

Ansu Fati remercie le Barça

Ce nouveau pépin physique contracté il y a un peu plus de deux mois l'a particulièrement affecté mais il est très content du soutien qu'il a eu au sein du club blaugrana : «c'était un moment difficile, mais j'avais la tête tranquille parce que le club était avec moi. Ils m'ont toujours soutenu dans ce que je voulais faire. J'étais très calme parce que je sentais le club à mes côtés. Je ne la sens pas (la pression pour revenir, ndlr). Les meilleurs jours viennent toujours au Barça et il faut être préparé. Je suis calme.» Rivé sur la fin de saison et sur son avenir catalan, Ansu Fati fait preuve d'optimisme.

D'ailleurs, il a noté les progrès de son équipe en son absence. Satisfait du travail de Xavi, il n'a hâte que d'une chose, reprendre le travail avec son coach : «j'ai vraiment hâte d'y être, l'équipe s'est améliorée. Je travaille et j'espère que je pourrai bientôt être avec l'équipe [...] Je pense que c'est le travail qu'il fait (qui porte ses fruits ndlr). Le changement a été bon pour nous. Les joueurs ont une mentalité différente, de travailler plus dur, et on voit les résultats.» Plein d'optimisme, Ansu Fati entend enfin se libérer de ses problèmes physiques pour de nouveau rayonner sur les pelouses de Liga.