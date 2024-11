Angers - PSG : les compositions officielles

La 11e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement du PSG sur la pelouse d’Angers. Solides leaders du classement avec trois points d’avance sur la concurrence, les Parisiens peuvent accentuer cet avantage en cas de succès ce soir. Les hommes de Luis Enrique sont à la recherche de confiance après la défaite face à l’Atlético Madrid en milieu de semaine en Ligue des Champions. En face, Angers est 15e mais n’a plus perdu depuis 4 journées. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Luis Enrique part sur 4-3-3 avec quelques rotations. Donnarumma est présent dans le but, Hakimi et Beraldo sur les côtés de la défense avec une charnière Marquinhos-Skriniar. Au milieu, Mayulu et Fabian sont associés à Zaïre-Emery. Enfin en attaque, Lee et Barcola entourent Asensio. C’est en revanche du classique du côté du SCO avec un 4-2-3-1 mis en place par Alexandre Dujeux. On retrouve notamment le très en forme Abdelli en meneur de jeu ou encore Niane pour animer l’axe de l’attaque angevine.

Les compositions

Angers : Fofana - Arcus, Biumla, Lefort, Hanin - Aholou, Belkebla - Allevinah, Abdelli ©, El Melali - Niane

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Skriniar, Beraldo - Mayulu, Zaïre-Emery, Ruiz - Lee, Asensio, Barcola

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Un 1ᵉʳ but du PSG face à Angers dans les 10 premières minutes du match vous rapporte jusqu’à 305€.

Suivez le match Angers - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.