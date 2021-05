Nike dévoile un ballon Joga Bonito !

Nike rend hommage à sa légendaire campagne de publicité Joga Bonito en présentant un ballon au même design que celui dévoilé en 2006.

Comment ne pas se souvenir de la campagne Joga Bonito où les plus grandes stars de l'époque comme Ronaldinho, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ou encore R9 s'échangeaient des ballons avant la Coupe du monde 2006 dans des publicités devenues iconiques. Nike en profitait alors pour mettre en avant ses chaussures de football mais présentait aussi le ballon Mercurial Vapor qui est aujourd'hui remis au goût du jour sur le modèle Airlock Street.

Le ballon Joga Bonito se dresse donc dans un coloris blanc et or avec quelques motifs apportant une sorte de transition et un dégradé entre les deux couleurs. Les inscriptions « Joga Bonito », « Nike F.C. » et la virgule sont en noir sur ce ballon conçu avec 12 panneaux et des coutures cachées pour plus de durabilité. Il y a également un revêtement résistant qui offrirait un meilleur toucher de balle.

Ce ballon hommage à la campagne Joga Bonito de 2006 est dores et déjà disponible sur le store Nike à 35€.