PSG : Christophe Galtier évoque le système tactique pour la suite de la saison

J-1 avant le retour de notre Ligue 1. Plus d’un mois après la trêve liée à la Coupe du Monde 2022, le Championnat de France reprend de sa superbe et le PSG retrouvera le Parc des Princes pour y affronter Strasbourg, lors de la 16e journée. Avant de retrouver son trio d’attaque, de retour du Qatar, Christophe Galtier devra patienter pour préparer le choc contre le Bayern Munich, le 14 février prochain, en Ligue des Champions.

Et pour l’occasion, le manager parisien a évoqué son animation tactique pour le reste de la saison. « J’essaie de proposer aux joueurs différentes animations et d’essayer de trouver une troisième organisation avec un calendrier très, très chargé. Il est encore trop tôt, mais j’ai des idées en tête (…) Quand on répète semaine après semaine, il est plus simple d’avoir des repères sur une seule organisation. Nous avons évolué en jouant avec quatre défenseurs, mais avec les risques d’absences, il ne faut pas rester figé sur nos qualités. Si on arrive à avoir les joueurs majeurs en forme, on travaillera de manière que les joueurs soient dans le meilleur rôle. Avoir plusieurs systèmes permet de palier aux absences », a-t-il assuré devant les médias, ce mardi.

