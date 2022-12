PSG : Christophe Galtier lance un appel au calme entre Lionel Messi et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les premiers mots post-Coupe du monde 2022 de Christophe Galtier étaient très attendus. Car pendant ce Mondial 2022, au Qatar, l’actualité a également affecté le Paris Saint-Germain avant la reprise de la saison, mercredi contre Strasbourg (21h). En effet, la finale Argentine-France, remportée par l’Albiceleste, a fait couler beaucoup d’encre et les chambrages entre les deux finalistes n’ont pas manqué. Pourtant, Christophe Galtier a rapidement tenté d’apaiser la situation entre ses deux stars Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre, cela appartient aux Argentins. Ce qui est le plus important, c’est ce que j’ai vu lors de la finale, j’ai vu Kylian (Mbappé) et Léo (Messi) se parler, se tenir la main. Kylian Mbappé a eu un comportement exemplaire, il a félicité les Argentins, je reste attaché à cela, Lionel Messi est en dehors de cela, il n’a pas participé (aux provocations). Il n’y a pas de raison de mélanger avec le comportement du gardien argentin (Emiliano Martinez) », a assuré le coach parisien, devant la presse.

« Neymar a très envie de jouer »

Les retrouvailles entre le natif de Bondy et La Pulga vont donc être scrutées de près, mais si Kylian Mbappé est déjà revenu au centre d’entraînement parisien, Lionel Messi a eu le droit à quelques jours de repos pour célébrer au pays et sera de retour début janvier. En revanche, le cas de Neymar a aussi interpellé. Blessé en début de compétition, avant d’être éliminé prématurément contre la Croatie (1-1, 4-2 t-à-b), l’attaquant auriverde est déjà de retour au PSG et a déjà digéré son Mondial 2022, selon son manager.

« Concernant Neymar, il a pu enchaîner deux matches. Contre la Croatie, on a vu qu’il a pu marquer un magnifique but, malgré l’élimination du Brésil. Il est resté chez lui, au Brésil, pour traiter cette cheville. Il est revenu en salle le 22 décembre et a ensuite travaillé sans restriction. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc c’est très bien », a assuré Christophe Galtier. Mais pour l’heure, le retour du PSG, au Parc des Princes, ce mercredi, après un mois d’arrêt, devrait se faire en douceur, avec moins de temps de jeu pour les Mondialistes.

