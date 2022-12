PSG : les Mondialistes présents contre Strasbourg sauf Messi

La suite après cette publicité

Après la longue trêve en raison de la Coupe du Monde, la Ligue 1 reprend ses droits ce mercredi avec notamment le PSG qui reçoit Strasbourg. Pour l’occasion, Christophe Galtier s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse pour y évoquer le retour des Mondialistes. Le technicien français a notamment confirmé que Lionel Messi ne reviendra pas avant début janvier. L’Argentin est le seul joueur du Mondial absent puisque Neymar, Mbappé ou encore Hakimi seront bien là.

« La plupart des Mondialistes seront disponibles pour demain. Neymar, Marquinhos, Vitinha et les Espagnols ont eu plus de temps de coupure, on a géré au cas par cas, mais tout le monde est revenu à temps. On a trois joueurs qui ont été plus loin, Hakimi et Kylian ont souhaité revenir plus tôt, mais il y a un moment où ils devront récupérer. Il faut qu’ils puissent décompresser. Lionel Messi a dû rentrer en Argentine pour célébrer, on a décidé qu’il allait couper jusqu’au 2 ou 3 janvier. »

