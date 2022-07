Southampton : Sekou Mara explique les raisons de son transfert

Ce lundi, Southampton a officialisé la venue de Sekou Mara en provenance des Girondins de Bordeaux. Sur le site officiel de son nouveau club, le jeune attaquant de 19 ans a expliqué les raisons qui l'ont motivé à s'engager avec les Saints et a dévoilé ses ambitions. Pour rappel, le FCGB devrait toucher 11 M€ (+ 2 de bonus et un pourcentage à la revente de 10 %) grâce à cette vente.

La suite après cette publicité

«Je suis un jeune joueur et je dois travailler. Je pense que Southampton est le meilleur club pour moi pour me développer et progresser pour être l'un des meilleurs. Je suis impatient de commencer avec cette équipe et de marquer des buts. Je suis un attaquant. Je suis fort, j'ai un bon jeu de tête et j'aime marquer des buts, c'est la chose la plus importante pour un attaquant, a-t-il expliqué, avant de dévoiler ses ambitions chez les Saints. J'ai de grandes ambitions. Je suis un compétiteur, donc je veux gagner beaucoup de trophées, et je pense que Southampton peut m'aider.»