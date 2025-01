Arsenal : tout le monde s’incline devant le phénomène de 17 ans Ethan Nwaneri

Une belle soirée pour les Gunners. Ce mercredi soir, les hommes de Mikel Arteta ont démarré l’année 2025 de la plus belle des manières avec une victoire convaincante contre Brentford (3-1). Si la première mi-temps a été un peu plus poussive, les Gunners ont su renverser la situation et se rendre le match facile en seconde période. Un succès précieux dans lequel Ethan Nwaneri a séduit son monde. Jeune prodige d’Arsenal qui a été lancé par Mikel Arteta en 2022 à seulement 15 ans, le milieu offensif a continué sa progression jusqu’à devenir cette saison un membre à part entière du groupe de la formation londonienne.

Le gaucher comptabilise d’ailleurs 17 apparitions pour déjà 4 buts et il a surtout brillé en Carabao Cup. Des performances récentes au poste d’ailier droit conjugués à la longue blessure de Bukayo Saka - il n’est pas attendu sur les terrains avant mars - qui lui ont permis de démarrer dans un rôle de titulaire ce mercredi contre Brentford. D’ailleurs personne ne s’y trompe sur le talent du prodige à l’image de Gabriel Jesus qui l’a comparé à deux des meilleurs joueurs de Premier League : «j’ai vu des gens comme Phil Foden et Cole Palmer attendre sa chance et puis maintenant, regardez Phil. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. J’aimerais vraiment qu’Ethan puisse garder les pieds sur terre, travailler, et ensuite, c’est une question de temps pour qu’il brille.» Et face aux Bees, Ethan Nwaneri a confirmé les propos de son coéquipier brésilien.

Ethan Nwaneri a bluffé son monde

Percutant sur son aile droite où il a amené un danger incessant, Ethan Nwaneri a provoqué le but de Gabriel Martinelli en seconde période avec un centre mal dégagé par Nathan Collins. Une prestation solide qui a été plébiscitée par la presse anglaise. Pour le Daily Express qui l’a crédité d’un 6/10, c’était une première titularisation convaincante pour Ethan Nwaneri : «Nwaneri a semblé extrêmement compétent pour sa première titularisation en Premier League, sur le même terrain qu’il était devenu il y a deux ans et demi le plus jeune joueur de l’histoire du championnat. Il n’y a pas eu d’éclairs particuliers, mais c’était une prestation assez solide de la part du joueur de 17 ans.»

L’Evening Standard s’est également montré élogieux avec un 7/10 : «il a été titularisé pour la première fois de sa carrière en Premier League et a fait bonne figure. Il a été impliqué dans les deuxième et troisième buts d’Arsenal. C’est effrayant quand on sait qu’il n’a que 17 ans.» Pour The Sun, la comparaison avec Bukayo Saka est clairement trop précoce, mais le média anglais a apprécié le tranchant du jeune joueur qui a eu la note de 7/10 : «il a eu du mal à avoir un réel impact en jeu ouvert, étant donné la tâche impossible de reproduire ce que Saka fait sur l’aile droite. Cependant, deux passes dans la surface ont permis de marquer deux buts et de sécuriser les trois points.»

Outre la presse, son coach Mikel Arteta a aussi été séduit et sait que le jeune milieu offensif va être précieux en cette seconde partie de saison : «nous avons eu un petit problème (avec le virus qui a touché Kai Havertz ndlr) et l’équipe est toujours performante et nous avions un joueur de 17 ans (Nwaneri ndlr) dans cette formation de départ et c’est formidable de voir comment il a joué avec ce courage et cette détermination. À ce poste, ce n’était pas à cause du virus, mais parce qu’il était le meilleur joueur à ce poste pour commencer le match. Il a fait ses débuts ici et aujourd’hui, il a fait sa première titularisation en Premier League. Parfois, ce sentiment arrive et vous sentez que c’est le bon.» L’avenir s’annonce radieux pour Arsenal et Ethan Nwaneri.