FC Barcelone : ça sent très mauvais pour Lamine Yamal !

Le FC Barcelone vit des dernières semaines plutôt compliquées. La formation d’Hansi Flick enchaîne les mauvais résultats en championnat, et a vu l’Atlético de Madrid et le Real Madrid revenir à son niveau au classement de la Liga, elle qui avait pourtant signé un début de saison canon. Une mauvaise passe qui pourrait en plus s’aggraver avec la blessure de Lamine Yamal, touché à la cheville dimanche soir contre Leganés lors de la défaite 1-0 des Blaugranas.

Après avoir subi un coup en début de rencontre, l’Espagnol avait pu tenir, avant d’être remplacé à un quart d’heure de la fin, avec des expressions faciales qui ne cachaient pas sa douleur et sa frustration. C’est la même cheville - la droite - qui avait déjà été touchée face à l’Etoile Rouge de Belgrade en novembre, lorsqu’il avait déjà manqué plusieurs matchs.

Le Barça craint le pire

Comme l’indique Sport, la tendance est plutôt au pessimisme du côté de Barcelone. Les premières analyses réalisées à chaud ont créé de l’inquiétude au sein du staff, où on redoute qu’il ait tout simplement rechuté. Des tests complémentaires seront réalisés dans la journée pour avoir un diagnostic exact, mais il est fort probable que Lamine Yamal manque ce duel ô combien important face à l’Atlético de Madrid du week-end prochain.

Au-delà de cette nouvelle possible absence de 2 à 3 semaines, c’est surtout l’accumulation de matchs et l’usure qui semblent toucher Lamine Yamal, qui inquiète le Barça. Il faut dire que, du haut de ses 17 ans, le champion d’Europe 2024 joue pratiquement tous les 3 jours (il a disputé 20 matches des 24 matches disputés par le club catalan cette saison toutes compétitions confondues) et ça commence à se faire sentir. Hansi Flick risque donc de devoir revoir sa gestion du cas LY19 dans les prochaines semaines…