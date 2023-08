Nice va recruter Romain Perraud !

Tout a été dit sur la quête du fameux latéral gauche tant espéré par Nice. De Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton) à Sergio Akieme (Almeria) en passant par Lucas Digne (Aston Villa), Florent Ghisolfi a multiplié les pistes ces dernières semaines. L’objectif était simple, venir concurrencer efficacement Melvin Bard, jugé encore un peu tendre et qui manquait cruellement de concurrence.

La suite après cette publicité

Pendant longtemps, Sergio Akieme a tenu la corde. Nice tenait même un accord avec le latéral gauche d’Almeria. Mais la priorité du Gym et de Florent Ghisolfi se nommait Lucas Digne. L’international tricolore aux 46 sélections, qui était à Nice il y a quelques jours, était en partance d’Aston Villa. Le directeur sportif niçois disposait de l’accord de l’ancien Parisien et Monégasque.

À lire

Nice-OL : les notes du match

Mais la non-arrivée du champion du monde argentin du Séville FC Marcos Acuña, promis au club anglais mais blessé pour six semaines, associée à la forme éblouissante de Digne (4 passes décisives sur les 2 derniers matches) ont rendu impossible la faisabilité de l’opération comme nous vous l’avons révélé ce dimanche. Vu de l’extérieur, on pouvait penser à un nouveau coup dur pour Nice qui devait alors se rabattre sur deux anciennes cibles, à savoir Ait-Nouri et Akieme.

La suite après cette publicité

La surprise du chef s’appelle Romain Perraud

Mais contre toute attente et dans une ultime volte-face, c’est avec un tout autre joueur que Nice a trouvé un accord ce dimanche dans la soirée. Selon nos informations, c’est bel et bien Romain Perraud (25 ans) qui va renforcer les Aiglons ces prochaines heures. Déjà sur place, le joueur formé… à Nice va donc retrouver son club formateur, cinq ans après l’avoir quitté et avec seulement trois matches professionnels au compteur.

Ancien international U20 tricolore, Perraud s’est révélé au Paris FC avant d’évoluer en Ligue 1 à Brest et de faire le grand saut en 2021 pour Southampton. Malgré une saison 2022-23 correcte (4 buts et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues), le natif de Toulouse n’a pu empêcher les Saints de descendre en Championship. S’il passe sa visite médicale prévue ce lundi sans encombre, Perraud va s’engager avec le Gym pour un prêt d’une saison avec option d’achat. Finalement, son retour ressemble à un joli lot de consolation après l’échec Lucas Digne…