Elite : bel exploit de Monaco à Liverpool !

Comme la saison passée, le groupe Elite de l’AS Monaco participe à la Premier League International Cup une prestigieuse compétition, du côté de l’Angleterre. Pour la septième édition de cette compétition réservée exclusivement aux joueurs de moins de 23 ans et se disputant intégralement en Angleterre, les meilleurs talents du centre de formation de l’AS Monaco sont confrontés au plus haut niveau anglais et aussi européen.

Et pour leur entrée dans la compétition ce mercredi, les Monégasques emmenés par Liénard, Okou, Valmé ou encore Bouabré ont frappé fort en allant s’imposer du côté de Liverpool face aux jeunes Reds (1-2). L’attaquant formé à l’Academy Lucas Michal (18 ans) a ouvert le score juste avant la mi-temps avant qu’Enzo Baglieri ne marque sa 13e réalisation de la saison (TCC) sur une offrande signée Lucas Michal. Grâce à cette belle victoire (1-2) en terre anglaise, qui n’est pas sans rappeler l’exploit réalisé l’an passé face à Manchester United, les hommes de Damien Perrinelle ne pouvaient rêver de meilleurs débuts. Prochain rendez-vous pour les jeunes Monégasques, le mardi 24 octobre prochain face à Crystal Palace pour ce deuxième match de cette PL Cup qui a vu passer quelques grands noms du football mondial tels que Joao Felix (Barcelone), Fikayo Tomori (Milan AC) ou encore James Maddison (Tottenham).