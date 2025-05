Chelsea va devoir gérer un énorme casse-tête sur le prochain mercato !

Cinquième de Premier League et qualifié pour la finale de la Conference League, Chelsea, bien décidé à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, garde son destin en main. Oui mais voilà, outre les considérations sportives, le club londonien s’apprête à vivre un mercato estival chaotique. Ce samedi, le Daily Mail rappelle, à ce titre, que les Blues devront rapidement déterminer l’avenir des… 16 joueurs actuellement prêtés par le club. Une situation qui devrait procurer quelques maux de tête à l’actuel manager, Enzo Maresca.

De João Félix à Andrey Santos en passant par Axel Disasi, Lesley Ugochukwu, Djordje Petrovic, Renato Veiga, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Raheem Sterling, Armando Broja, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Caleb Wiley, Alfie Gilchrist, Bashir Humphreys ou encore Deivid Washington, prêté à Santos jusqu’en décembre prochain, Chelsea s’apprête à (ré)accueillir de nombreux visages. Un scénario qui ne fait guère les affaires de la direction londonienne, déterminée à l’idée de rééquilibrer son effectif ces derniers mois.

Chelsea, le malheur est dans le prêt !

Malheureusement pour les pensionnaires de Stamford Bridge, les performances réalisées par la majorité des joueurs prêtés ne donnent, aujourd’hui, pas réellement satisfaction aux clubs concernés. De ce fait, de nombreux retours sont à prévoir. Ce vendredi, The Athletic citait notamment l’exemple d’Axel Disasi, en prêt du côté d’Aston Villa. Auteur de débuts remarqués, l’international français n’a finalement pas réussi à impressionner Unai Emery et un come-back du côté de Londres semble actuellement inévitable.

Pour le reste, quatorze autres stars prêtées devraient revenir à Chelsea cet été, dont Joao Felix, en provenance de l’AC Milan, Raheem Sterling (Arsenal) et Kepa Arrizabalaga (Bournemouth). Si les deux premiers cités déçoivent lors de cet exercice, Arrizabalaga a lui convaincu dans le but des Cherries. Pour autant, le joueur de 30 ans - qui a été lié à un retour au Real Madrid selon Mundo Deportivo - devrait lui aussi rentrer à Londres, qui plus est à l’heure où Robert Sanchez se voit lui critiquer pour certaines performances peu abouties. Vous l’aurez compris, la direction sportive des Blues ne risque pas de chômer au cours de l’été…