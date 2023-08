Rennes - Le Havre : les mots forts de Bruno Genesio

Tenu en échec à Lens la semaine passée, Rennes avait l’intention de reprendre sa marche en avant contre Le Havre ce dimanche pour rester au contact de Monaco et Marseille en tête de la Ligue 1. Mais face au promu havrais, les Bretons se sont pris les pieds dans la tapie. Malgré une avance de deux buts et une supériorité numérique après l’expulsion de Samuel Grandsir, Les Bretons ont concédé le point du nul face aux Normands (2-2). Un résultat frustrant pour Bruno Genesio et ses hommes. À la fin de la rencontre, l’entraîneur du SRFC regrettait la tournure des événements, et ce, en dépit d’une nette domination dans le jeu imposée par ses joueurs, finalement inefficace.

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas satisfait du résultat et de la manière dont on a mal géré ce match, surtout. Ce n’est qu’un match, je ne vais pas tirer de constat, mais on mène 2-0 chez nous, face à un adversaire qui va lutter pour le maintien. Il n’est pas admissible de ne pas faire la différence et de se faire remonter de la sorte. On a fait une entrée de deuxième mi-temps assez neutre, on prend un nouveau but gagesque. Du début à la fin, le deuxième but, c’est vidéo gag. De la perte de balle jusqu’au but qu’on encaisse. On s’est grisé après les deux buts et on a été sanctionnés. Je regrette d’avoir tardé à faire les changements. Cela reste un match, on ne va pas s’alarmer, mais ça doit nous mettre en alerte sur ce qu’on doit corriger », a déploré le technicien français, des propos rapportés par Ouest-France.